Ruim een ton cocaïne in Hamburg gepakt

Connect on Linked in

In de haven van Hamburg is deze week ongeveer 1,5 ton cocaïne in beslag genomen. De lading kwam uit Guyana, het westelijke buurland van Suriname. De drugs zaten in een container tussen zakken met rijst.

Volgens Duitse media had de politie een tip gehad over de zending. Volgens de politie had de container moeten worden doorgevoerd naar Polen. De container was al eind juni in de haven van Hamburg aangekomen op het containerschip CMA CGM Jean Gabriel en was in tijdelijke opslag geplaatst. Met 11 andere containers wachtte het op transport per schip naar Polen.

Op de blokken cocaïne waren verschillende stempels aangebracht: het gezicht van een kat, de Franse haan en Ampelmännchen (de rode en groene symbolen op voetgangersstoplichten in Duitsland).

Zie de laatste berichten over cocaïnetransporten naar Hamburg:

Polen: 3 ton cocaïne onderschept

Cocaïnevangsten in Duitsland naar record

4.500 kilo coke voor Antwerpen onderschept in haven Hamburg