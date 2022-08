‘Saïd Razzouki verstuurde dreigende berichten over Telegraaf-journalist’

Connect on Linked in

Marengo-verdachte Saïd Razzouki verstuurde in zijn cel in Colombia pgp-berichten over Telegraaf-journalist John van de Heuvel aan een medeverdachte waarin hij dreigende taal uitte over Van den Heuvel. Dat zou althans blijken uit processen-verbaal die recent in het liquidatieproces zijn ingebracht. Zowel NU.nl als De Telegraaf hebben die processen-verbaal ingezien. Saïd Razzouki (50) verblijft nu in een Nederlandse cel. Hij wordt ervan verdacht samen met Ridouan Taghi een reeks mensen te hebben laten vermoorden.

Boeten

Langere tijd zat Razzouki ondergedoken in Colombia. In het voorjaar van 2020 werd hij daar gearresteerd en kwam hij in uitleveringsdetentie terecht. De pgp-berichten zijn in augustus 2020 verstuurd met een telefoon die hij daar in zijn cel ter beschikking had. In berichten die de politie toeschrijft aan Razzouki zegt hij dat de journalist moet ‘boeten’. Ook schrijft hij volgens de politie: ‘Hij denkt dat hij nu veilig is’ en ‘hoop dat hij meer beweegt’.

Zijn niet nader genoemde gesprekspartner, ook een Marengo-verdachte, schrijft terug: ‘Ja broer, echt een vieze vieze hond maar moet gewoon hard aanpakken.’ Razzouki schrijft volgens de politie terug: ‘Hoop dat ik wat jaren hier nog ben dan kunnen we ook goed jagen want is te lang stil.’

Aanleiding

NU.nl schrijft dat de directe aanleiding voor voor het moeten ‘boeten’ en de dreigende taal een vermeende contact tussen Van den Heuvel en een criminele rivaal van R. was. Wie die crimineel is wordt niet genoemd in het proces-verbaal.

De Telegraaf beschrijft het anders, namelijk dat de twee kennelijk dachten dat Van den Heuvel samenwerkte met kroongetuige Nabil B. en ‘een alliantie’ (overigens iets wat Van den Heuvel vandaag in de krant met klem ontkent).

Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

De Telegraaf schreef in september 2020 dat er twee pgp-telefoons en twee gewone toestellen in de Colombiaanse cel van Razzouki waren gevonden. Het Nederlands Forensische Instituut slaagde er pas onlangs in de telefoon te kraken en stuitte in het geheugen op een conversatie tussen Razzouki en een medeverdachte.

Van den Heuvel wordt al sinds 2017 zwaar beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Van den Heuvel heeft gezegd dat Ridouan Taghi hem naar het leven zou staan.

De advocaten van Razzouki wil vooralsnog geen commentaar leveren. Tegen een aantal verdachten is in Marengo inmiddels levenslang geëist, de zaak van Saïd Razzouki loopt achter.