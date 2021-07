‘Saïd Razzouki wordt aan Nederland uitgeleverd’

Connect on Linked in

Saïd Razzouki (49), de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi en verdacht van het aansturen van liquidaties, wordt aan Nederland uitgeleverd. Dat heeft het hooggerechtshof in Colombia donderdag bepaald. De verwachting is dat hij op korte termijn aan Nederland wordt overgedragen, schrijft De Telegraaf. Razzouki komt vrijwel zeker in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught terecht, waar ook Taghi vastzit.

Marengo-proces

Op 7 februari 2020 werd Razzouki door een zwaarbewapende Colombiaanse elite-eenheid opgepakt in Sabaneta, een voorstad van Medellín, nadat hij ruim twee jaar lang op de Nationale Opsporingslijst stond. Sindsdien zit hij vast in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Razzouki wordt in het Marengo-proces verdacht van onder meer het, samen met Taghi, aansturen van verschillende moorden- en moordpogingen in de onderwereld en grootschalige drugshandel.

DEA

De zoekactie van een jaar in Colombia naar Saïd Razzouki werd gefinancierd door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Hij werd uiteindelijk met inzet van undercoveragenten getraceerd in Sabaneta, waar hij zich schuilhield in een flat. Hij werd ontmaskerd toen hij werd herkend tijdens een bezoek aan een moskee.

Toen het arrestatieteam zijn appartement binnenviel sprong Razzouki vanaf het balkon van drie hoog naar beneden en kwam hij terecht op een parkeerdek. Hij raakte daarbij gewond aan zijn arm.

Razzouki was in afwachting van uitlevering naar Nederland waarover een Colombiaanse rechter moest beslissen. De procedures bij de rechtbank waren vanwege het coronavirus vertraagd.

In het Marengoproces staan in totaal zeventien verdachten terecht, waaronder Saïd Razzouki en zijn broers Mohamed en Zaki.