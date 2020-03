‘Amerikanen financierden aanhouding Saïd Razzouki’

Connect on Linked in

De zoekactie van een jaar in Colombia naar Saïd Razzouki is betaald door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA).

Grootschalige drugshandel

Dat tekende De Telegraaf op uit de mond van een Colombiaanse generaal die betrokken was bij de actie. In december 2018 ontvingen agenten tijdens een geheime ontmoeting in Den Haag een dossier over Razzouki. Kennelijk was er toen in Nederland overtuigende informatie beschikbaar dat hij in Colombia zou verblijven. Razzouki is verdachte in het Marengo-proces, van een serie onderwereldmoorden, samen met Ridouan Taghi. Aan de Colombianen is volgens De Telegraaf ook gezegd dat hij verdacht wordt van ‘grootschalige drugshandel’.

Undercoveragenten

De krant sprak met één van vier Colombiaanse undercoveragenten die hem opspoorden. Ze verbleven maandenlang in twee safehouses om de lokatie van Razzouki vast te stellen. Van de Nederlanders hadden ze de beschikking gekregen over een dossier over onder meer zijn eetgewoontes en religie, en met de informatie dat hij zich onder de bescherming zou hebben gesteld van een bepaalde criminele groep in Zuid-Amerika.

Omdat de DEA de zaak financierde was er een ruim budget beschikbaar.

Vliegtuig

Een vliegtuig met geavanceerde afluisterapparatuur vloog ‘avond na avond over enkele luxe wijken in Medellín’ waar de aanwezigheid van Razzouki werd vermoed. Het leverde niets op. Pas na de arrestatie bleek dat Razzouki een telefoon gebruikte die te oud was om op die manier af te luisteren. Hij verstuurde er alleen tekstberichten mee.

In Medellín zijn er drie moskeeën waarvan er twee onder observatie werden genomen. De undercovers verkleedden zich als parkeerwachten. Na enkele weken werd Razzouki (47) daar opgepikt. Hij poseerde als een oudere man, die altijd een zonnebril ophad.

15 meter

Observeren was moeilijk. Pas na lange tijd lukt het om onopvallend een scherpe foto te maken. Daarna werden drones ingezet om bij appartementen in het flatgebouw naar binnen te kijken. Toen zijn appartement was geïdentificeerd plaatste men afluisterapparatuur in de buurt van de gevel. Nadat men hoorde dat hij een buitenlandse reis wilde gaan maken werd ingegrepen.

Tijdens de arrestatie sprong Razzouki uit het raam vijftien meter naar beneden om terecht te komen op een parkeerdek, waar hij werd aangehouden.

