Saied H. aangeklaagd voor voorbereiden drie moordaanslagen

Saied H. heeft zich volgens justitie schuldig gemaakt aan het voorbereiden van drie moordaanslagen en deelname aan een criminele organisatie. Die beschuldiging sprak de officier woensdag uit voor de rechtbank in Rotterdam.

Verdacht

Saied H. (39) uit Meppel wordt verdacht van het voorbereiden van drie moordaanslagen op vijanden in criminele circuit, onder meer op Chris Kraijpoel uit Soest. Deze zakenman, die de voormalige seksclub YabYum kocht, is een bekende van een aantal sleutelspelers uit de Amsterdamse onderwereld. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.

Veilig

Mochten de feiten bewezen worden, dan moet H. rekening houden met een lange gevangenisstraf, meldt de rechtbankverslaggever van de krant. Zij citeert de officier van Justitie: ‘Er werd door H. en andere verdachten gechat over martelen van personen door een stukje van die persoon weg te halen, na elke vraag die niet beantwoord werd. Het einddoel was dat hij moest gaan slapen’, aldus de officier.

Crimineel

Medeverdachte Ahmet G. die volgens het OM voortvluchtig is, zou met Saied H. en anderen een criminele organisatie hebben gevormd die zich bezighield met drugshandel en plannen van liquidaties. Ahmet G. wordt internationaal gezocht vanwege aanklachten over drugshandel en het voorbereiden van liquidaties.

Aanslag

Ahmet G. zelf overleefde een moordaanslag op hem en zijn gezin voor zijn villa in Amstelveen. Ahmet G. woonde met zijn gezin aan de Grote Wielen in Amstelveen-Westwijk. Op zaterdag 16 maart 2019 arriveerde hij daar rond het middaguur in de auto met zijn gezin, toen twee mannen aanvielen.

G. kreeg een kogel in zijn been en voorkwam erger door zich te verzetten, zijn dochter werd in haar enkel geraakt en zijn ex had het geluk dat het op haar borst gerichte wapen haperde. G. is inmiddels op de vlucht geslagen.

Veroordeeld

Saied H. werd in augustus 2017 al veroordeeld in de zogenaamde Maggiora-zaak tot 8 jaar cel voor onder meer cocaïnesmokkel, productie van speed en wapenbezit. Dat onderzoek kwam in een stroomversnelling toen in 2015 bleek dat er in de woning van H. was geschoten.

Wapens

Justitie staakte in 2021 de strafzaak tegen Saied H. Hij werd niet langer in verband gebracht met een grote partij zware wapens die in maart 2019 werd aangetroffen in een garagebox in Hoofddorp. De zaak tegen zijn medeverdachten liep door. Een van de verdachten in deze zaak zou volgens de krant Het Parool banden hebben gehad met de criminele organisatie van Ridouan Taghi.