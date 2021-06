Schade aan auto’s en vluchtpoging bij arrestatie Bigidagoe

Connect on Linked in

De arrestatie van rapper Bigidagoe en drie andere mannen is woensdagavond niet zonder slag of stoot verlopen. Er ontstond in Amsterdam Zuid-Oost schade aan auto’s en een verdachte met een vuurwapen in bezit probeerde te vluchten.

Details

De politie heeft vandaag meer details gegeven over de aanhouding gisteravond van rapper Danzel S., beter bekend als Bigidagoe. Die arrestatie verliep volgens de politie niet bepaald ‘gecontroleerd’, laat ze vandaag weten.

Tip

De politie meldt dat de zaak begon, nadat er informatie binnen was gekomen over een auto met daarin een man die een vuurwapen in bezit zou hebben. Die tip werd ‘op waarde gewogen’, waarna men uitkeek naar de persoon en de auto. Niet duidelijk is van wie de tip afkomstig was.

Toen politiemensen de auto in de gaten kreeg, bleken er nog drie mannen in te zitten. Omdat er een gewapende persoon in zat en niet duidelijk was waar het wapen zich bevond, zette de politie een arrestatieteam in.

Vlucht

Maar zodra agenten een stopteken gaven wilde de bestuurder ervandoor gaan. In de Kleefkruidstraat konden hij en twee andere passagiers, via een zogenaamde autoprocedure meteen worden aangehouden.

Een vierde ging ervandoor, en gooide op zijn vlucht een wapen weg. Hij kon later in de omgeving wel worden aangehouden en het wapen is in beslag genomen, aldus de politie.

Schade

Tijdens de autoprocedure raakten drie auto’s beschadigd: naast de auto van de verdachten en dat van het arrestatieteam, liep ook een geparkeerde auto schade op. De politie wijst erop dat hiervoor bij haar een schadeclaim kan worden ingediend.

Bigidagoe kwam het laatste jaar vaker in aanraking met de politie. Ook werd hij in zijn been geschoten. De politie besloot hem voor diefstal aan te houden, tijdens een conflict tussen zijn groep en een rivaliserende bende in Zuid-Oost.