Schiedamse cokebaron Çetin G. (52) onverwacht vrijgelaten in Turkije

Connect on Linked in

De Schiedamse drugshandelaar Çetin G. (52) is in Turkije onder gerechtelijk toezicht vrijgelaten. Dat bevestigt zijn advocaat Cem Polat aan Crimesite. De beslissing van de rechter in Ankara is opmerkelijk, omdat justitie in Turkije eerder nog 1482 jaar cel tegen hem en zijn handlanger Nejat D. eiste. G. is vrijgelaten omdat de rechtbank in Ankara nog niet al het bewijsmateriaal, uit onder meer Nederland, tegen hem verzameld heeft.

Kopstukken



Çetin G. en Nejat D. worden door politie en justitie gezien als de leiders van een drugsbende die op grote schaal cocaïne naar Europa smokkelden. In de zomer van 2020 werd een drugstransport van bijna 5000 kilo coke onderschept in Colombia. De cocaïne zou op weg gaan naar de Turkse haven Mersin. Kort daarop werd de Schiedamse drugsbaron in Turkije gearresteerd.

Het omvangrijke onderzoek “Moeras” tegen Çetin G. en 72 medeverdachten betrof ‘de grootste drugsoperatie in de geschiedenis van de Turkse Republiek’.

12 jaar cel

In Nederland is G. in december 2016 tot 12 jaar cel veroordeeld voor cocaïnehandel, onder meer voor een cocaïnetransport van 8.000 kilo. Justitie achtte bewezen dat G. samen met anderen tussen 2011 en 2013 15.854,90 kilo aan cocaïne invoerde in Rotterdam en Antwerpen. Hij richtte daarvoor fruit- en groentebedrijven op of nam die over.

Spoorloos

Nog voor de uitspraak knipte G. zijn enkelband door en dook onder. Pas 3,5 jaar later, in juni 2020, werd hij opgepakt in Turkije.

Op 13 januari 2023 wordt het strafproces in Ankara hervat. Tot die tijd blijft Çetin G. op vrije voeten. Hij mag in afwachting van de rechtszaak Turkije niet uit.