‘Schietpartij A’dam-Slotervaart wraakactie voor liquidatie Rotterdam’

Connect on Linked in

De schietpartij op de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart waar zondagavond een 27-jarige vrouw overleed, is een wraakactie voor de liquidatie van Ibrahim Azaim, op 10 mei 2020 in Rotterdam. Azaim gold als een handlanger van Rotterdammer “Piet Costa”. Het beoogde doelwit van de aanslag in Amsterdam zou een zwager zijn van Iraniër Ali D. Dat schrijft De Telegraaf.

Cocaïnekopstuk

Zondagavond rond 19.40 werd in de Maassluisstraat een auto met twee inzittenden beschoten. De bestuurster werd daarbij geraakt maar reed vervolgens door. Het slachtoffer overleed zondagnacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De bijrijder bleef ongedeerd. Het beoogde doelwit van de aanslag zou een zwager zijn van Iraniër Ali D. Deze Ali D. wordt volgens De Telegraaf gezien als een van de grootste cocaïnekopstukken van Nederland. In het drugsmilieu wordt hij omschreven als “de nieuwe Ridouan Taghi”.

Uitgebrande bestelauto

De twee schutters, die gebruikmaakten van automatische vuurwapens, gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die auto werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat in Amsterdam-Slotermeer werd later een bestelauto uitgebrand aangetroffen. In de uitgebrande bestelwagen zijn automatische vuurwapens gevonden.

In verband met deze zaak is een 20-jarige verdachte aangehouden. Hij zit in volledige beperkingen en de politie doet daarom geen verdere mededelingen over de verdachte en de verdenking tegen hem. De politie is nog op zoek naar de twee schutters en de bestuurder van de vluchtauto.

Geen verband

De drie verdachten die na de schietpartij rond 19.45 in een auto bij station Lelylaan werden aangehouden blijken na politieonderzoek niets met de schietpartij op de Maassluisstraat te maken te hebben. Tijdens een controle na een verkeersovertreding vonden agenten in de kofferbak een op een automatisch vuurwapen gelijkend voorwerp aan. De drie inzittenden werden daarop aangehouden. Het bleek om een airsoftwapen te gaan.

De politie doet verder onderzoek naar het motief van de schietpartij.