Justitie: Piet Costa en medeverdachten waren bezig met mega-transport

De Rotterdammer Roger “Piet Costa” P. (49) was dinsdag niet aanwezig tijdens een pro forma-zitting in zijn zaak over grootschalige cocaïnehandel. Vijf medeverdachten waren er wel, onder hen Bridjanand “Opa Frits” B. (56). Behalve voor leiding geven aan een criminele organisatie staat Piet Costa terecht voor het smokkelen van drie concrete partijen cocaïne: van 1200 kilo cocaïne in maart en april van 2020, en van partijen in 2015 (1.015 kilo) en 2.016 (3776 kilo).



Bij die laatste zaak uit 2016 waren volgens het Openbaar Ministerie ook de verdwenen Naima Jillal en de in Marokko voor witwassen veroordeelde Mustapha F. betrokken. Het is opmerkelijk dat “Opa Frits” ook in die zaak wordt vervolgd. Hij is namelijk ook al veroordeeld in het onderzoek Dobricic naar een criminele organisatie waarin die 3.776 kilo ook al in was meegenomen, en hij heeft bovendien al een ontnemingsvordering hiervoor aan de broek hangen. Zijn advocaat Michel van Stratum betoogde voor de rechtbank dat het niet mogelijk is om verdachten tweemaal voor hetzelfde feit te vervolgen. Het Openbaar Ministerie doet dat nu wel omdat het de zaak als een separaat feit ziet los van de criminele organisatie waarvoor B. is veroordeeld. Van Stratum vindt echter dat het overduidelijk om hetzelfde feitencomplex gaat en dat het Openbaar Ministerie daarom in de zaak tegen B. niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

2018

Het project tegen Roger P. is pas formeel begonnen in 2018, een paar maanden na de start van onderzoek tegen Naima Jillal, in oktober van dat jaar op basis van een tip van het Team Criminele lnlichtingen (TCI) met de mededeling dat ‘Piet Costa is betrokken bij het smokkelen van duizenden kilo’s cocaïne in containers, verstopt fussen bananen, vanuit Turbo in Columbia naar de haven van Antwerpen. (…) In Antwerpen werkt hij samen met corrupte havenmedewerkers en douane mensen. Piet heeft hiermee miljoenen euro’s verdient.’

PGPSafe en EncroChat

Andere medeverdachten van Roger P. zijn onder meer Utrechter Robin van O. (40) uit Utrecht en Hassan M. (39). Zij staan in een andere zaak ook terecht voor het plannen van ernstige geweldsmisdrijven nadat er in West-Brabant een stel ingegraven zeecontainers waren ontdekt waren die kennelijk waren ingericht als ondervragingsruimte, “martelcontainers“.

Het bewijs tegen de twee oudere cocaïnezaken komt uit pgp-chats tussen de verdachten die zijn gevoerd met PGPSafe, dat in 2017 door de politie werd ontmanteld. De server in Costa Roca werd in beslag genomen en de berichten konden worden gekraakt.

De cokezaak uit 2020 is volgens justitie besproken tussen Piet Costa en de medeverdachten op EncroChat-telefoons, die de recherche tussen maart en juni van vorige jaar kon meelezen. (tekst gaat verder onder reclame)

Spannend

Verdachte M. stuurde volgens de politie op 27 maart 2020 onder de naam “mysticsteak” opgeluchte berichten aan een medeverdachte over de aankomst van een grote zending cocaïne: ‘Bak is eruit/Gaan nu kijken of spullen in zitten/Was even geblokt/Dus spannend.

Onderling wordt er besproken of een prijs van 27.500 euro per kilo goed is of te hoog. De nick die Robin van O. zou zijn zegt dat er ‘in Den Haag en Utrecht voor 27/27,5 wordt aangeboden.’

Mega-transport

De recherche heeft geconcludeerd dat Hassan M. een coördinerende taak had in de criminele organisatie maar dat het Roger P. was die de knopen doorhakte. De groep was volgens de politie in het voorjaar van 2020 ook bezig met een mega-transport van 25.000 kilo cocaïne die vanuit Colombia zou moeten worden aangevoerd. Ook dat zou blijken uit de berichten. Het transport zou vanuit Guajira of Turbo op weg gaan en deels worden geleverd door de Clan del Golfo (ook Los Urabeños genoemd). De Encro-nick waar Piet Costa achter schuil zou gaan zegt volgens de politie tegen Van O. onder meer:

Plaats waar ze heen moeten in z amerika heb ik al 2 opties OK.-dus wij vullen zonder dat bemanning aanwezig is/ Alles begind nu te bewegen/ Maat 25000kg/ Bootverhaal begind aan de overkant serieuze vormen aan te nemen nog ff en dan moet je alle …. Op de I gaan zetten/ Maat dit word zwaar serieus

De politie arresteerde de verdachten in juni 2020 nadat de hack-operatie tegen EncroChat was stopgezet.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers, van zowel Piet Costa als Hassan M., wil veel meer weten over de totstandkoming van de hack door de Franse politie van de EncroChat-server waardoor al deze berichten voor de politie te lezen zijn. Hij stelt ook vraagtekens bij de identificatie van de verdachten als de personen die de EncroChat-berichten verstuurden.

