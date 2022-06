Schietpartijen in Apeldoorn en Amsterdam-Noord (VIDEO)

Connect on Linked in

In Apeldoorn is dinsdagavond bij een schietpartij een man gewond geraakt. Volgens de politie is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis. Het incident vond tegen 21.00 plaats op de kruising van de Reigersweg met de Adelaarslaan. Voorzover bekend zijn er geen mensen aangehouden.

Een getuige zei tegen Omroep Gelderland dat het slachtoffer in zijn arm geschoten zou zijn.

In Amsterdam-Noord is woensdagochtend op de Dijkmanshuizenstraat een man verwond bij een schietpartij. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat de man ‘aanspreekbaar’ was. De schietpartij gebeurde rond 06.25. De politie zoekt naar vermoedelijk twee verdachten.

In de Dijkmanshuizenstraat zijn de afgelopen jaren meerdere incidenten geweest. In het voorjaar van 2021 waren er twee schietpartijen in de straat. In oktober 2020 werd de deur van een woning eruit geblazen door een explosie met zwaar vuurwerk.