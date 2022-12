Scholier veroordeeld tot jeugddetentie voor beschieten coffeeshop

Connect on Linked in

De 16-jarige scholier die in de nacht van afgelopen 4 oktober werd aangehouden voor het beschieten van coffeeshop De Grasspriet in Rotterdam-Zuid heeft zeven maanden jeugddetentie gekregen, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De officier van justitie had voor de rechtbank in Rotterdam acht maanden jeugddetentie (waarvan twee maanden voorwaardelijk) geëist.

Bij het schieten vielen geen gewonden. De coffeeshop was gesloten. De jongen werd na de beschieting door personeel van de coffeeshop op straat aangehouden en aan de politie overgeleverd. Hij legde daarna een bekennende verklaring af en vertelde dat hem voor het schieten 1.500 euro was beloofd.

Een tweede verdachte die hij niet kende was net meerderjarig. Deze stond klaar in de buurt van de coffeeshop om de schutter op te halen. De twee kenden elkaar niet. Deze tweede verdachte woonde bij een pleeggezin en had een blanco strafblad. Hij is niet voor de rechter gebracht.

De twee hebben geen verklaring afgelegd over de opdrachtgever.

