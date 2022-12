Rotterdam: wekelijks een aanslag op een woning

In Rotterdam-Delfshaven is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan. Er is flinke schade maar er raakte niemand gewond. In de regio Rijnmond is er het laatste half jaar bijna wekelijks een aanslag met een explosie of een vuurwapen op een woning. Meestal houden die verband met conflicten in het drugsmilieu.

(beeld MediaTV)

Zwaar vuurwerk

De explosie in Delfshaven was in een portiek in de Hofdstedestraat. Over dader of daders is niet bekend.

Om wat voor explosief materiaal het ging is nog niet duidelijk. Mogelijk was het een geïmproviseerd explosief dat was samengesteld uit zwaar vuurwerk. De politie waarschuwde onlangs voor dit soort bommen die zeer grote schade aan kunnen richten. In het criminele milieu is er een lucratieve internationale handel in zwaar vuurwerk gaande.

TATP

Afgelopen week werd overigens in een woning een Spijkenisse TATP gevonden. Dat is een extreem gevaarlijk explosief met enorme kracht dat zo instabiel is dat als het wordt bewaard in een jampotje het opendraaien van het deksel al een detonatie kan veroorzaken. TATP is met name in Syrië gebruikt door de Islamitische Staat maar ook bij aanslagen in Parijs en Brussel. In Spijkenisse werden door de politie verschillende woningen uit voorzorg ontruimd.

Krimpen

Vorige week ontplofte een explosief niet ver van de Hofstedestraat in Rotterdam, in de Allard Piersonstraat, in het portiek van een flatgebouw. Op 26 november werd een huis in Krimpen aan den IJssel beschoten, enkele dagen eerder gebeurde dat in Spijkenisse. Op 15 november was er een explosie bij een woning in Ommoord. In oktober waren er binnen enkele dagen twee beschietingen op de Joost Banckertsplaats en de Jan Evertsenplaats, en enkele dagen eerder waren twee woningen in Rotterdam-IJsselmonde doelwit. Voor de beschieting van een pand in de Slaghekstraat in Rotterdam-Zuid is een 16-jarige jongen gearresteerd, hij bekende daarvoor 1.500 euro te hebben ontvangen.

De afgelopen twee maanden waren er onder meer in Amsterdam, Amstelveen, Utrecht, Zaanstad, Alkmaar, Haarlem, Zeewolde en Leerdam, aanslagen met explosieven of beschietingen van woningen. In sommige van die plaats gebeurde dat herhaaldelijk.