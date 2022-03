Schot schuldig bevonden aan medeplegen moord op Martin Kok

Voor een rechtbank in Glasgow, Schotland, is de 33-jarige Christopher Hughes door een jury schuldig bevonden aan moord op de Nederlandse misdaadblogger Martin Kok. Kok is in december 2016 geliquideerd door een onbekende, op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. Hughes was de voorgaande middag en avond in gezelschap van Kok. Ze gingen samen de seksclub in en uit (zie foto).

Hughes werd ook schuldig bevonden aan betrokkenheid bij handel in wapens en drugs in de periode tussen 2013 en 2020. In januari 2020 is hij in een hotel in Italië opgepakt. De rechtbank bepaalt volgende maand wat de straf zal zijn.

De Schotse politie gaat ervan uit dat Hughes Martin Kok heeft gelokt, en informatie aan de moordenaars heeft doorgespeeld. Een informant heeft verklaard dat de actie een gunst was van een Schotse criminele organisatie voor een bevriende groep Marokkaanse criminelen. Hughes leek op camerabeelden na de schietpartij koelbloedig te reageren en maakte zich kalm uit de voeten.

In Nederland staat onder meer Ridouan Taghi terecht voor de moord. Kok schreef op zijn website Vlinderscrime over onder meer Taghi, Naoufal “Noffel” F. en Richard “Rico” R..

Zie meer over de moord:

Getuige: verdachte Schot vertelde alles over moord op Martin Kok

Schot staat in Glasgow terecht voor moord op Martin Kok