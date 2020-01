‘Verdachte moord Martin Kok in Italië gearresteerd’ (UPDATE2)

Connect on Linked in

In een hotel in Italië is een man aangehouden die verdacht is van betrokkenheid bij hem moord op crimeblogger Martin Kok. Volgens Italiaanse media gaat het om een Let, Aleksejs Rustanovs (29). Hij verbleef in een hotel in San Mauro Torinese, niet ver van Turijn.

Carabinieri ontdekten de man tijdens een controle in het hotel. Hij bleek te zijn geregistreerd als Christopher Hughes. Dat is opvallend want tegen deze Hughes liep een Europees aanhoudingsbevel dat was uitgevaardigd door de Schotse autoriteiten, in verband met een groot onderzoek naar internationale drugshandel en wapenhandel, en voor de moord op Kok.

Het is nog niet helemaal zeker of de echte identiteit van de verdachte nu Hughes of Rustanovs is. Italiaanse media schrijven dat het om Rustanovs gaat. Als het Rustanobvs is dan is Christopher Hughes voortvluchtig.

Christopher Hughes is in Nederland verdacht van betrokkenheid bij de moord op Kok. Hughes was een adverteerder op de website Vlinderscrime van Kok. De politie vermoedt dat Hughes als “lokker” optrad bij de liquidatie van Kok. Hij was de man die Kok op 8 december 2016 in Amsterdam ontmoette in een hotel in de buurt van NS-station Amsterdam-Zuid. Aanleding was volgens Hughes een afspraak over adverteren op Vlinderscrime. Bij het hotel registreerden camerabeelden hoe een man Kok probeerde dood te schieten. Het wapen weigerde en Kok had niets in de gaten. Die avond gingen de twee naar een seksclub in Naarden waar Kok na afloop van het bezoek werd doodgeschoten. Hughes liep kort na de schietpartij naar buiten en vluchtte te voet.

Later meldde hij zich bij de politie. Hij zei toen dat hij die nacht naar vriend in Amsterdam was gegaan om te overnachten.

