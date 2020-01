Hoe de politie via Marokko bij Hughes uitkwam

Connect on Linked in

De in Italië opgepakte Christopher Hughes meldde zich een dag na de moord op Martin Kok (op 8 december 2016 in Laren) zelf bij de politie. De politie liet hem na verhoor weer vrij, maar hij bleef verdachte. Er was te weinig om hem vast te houden hoewel zijn verhaal over de avond dat Kok werd doodgeschoten gaatjes vertoonde.

Door Wim van de Pol

Hughes meldde zich de volgende dag op, 9 december 2016, bij de politie, zo blijkt uit stukken die Crimesite heeft ingezien. Hij vertelde die fatale late avond net na Kok seksclub Bocaccio te zijn uitgelopen. Op het moment dat Kok al aan het stuur zat van zijn auto liep hij in de richting van de auto en wachtte tot Kok de auto met de achterkant uit de parkeerhaven zou steken. Op dat moment zegt hij de schutter te hebben gezien die Kok doodschoot.

Schock

Hij zei dat hij in shock was, en heel bang was weggelopen. Op videobeeld is te zien dat hij kalm, en niet rennend, wegloopt via de hoofdingang van het parkeerterrein. Hughes zegt in de nacht door een vriend te zijn opgepikt en in Amsterdam te hebben overnacht. Wie dat was zegt hij niet. Ook wil hij zijn laptop niet geven, omdat daar vertrouwelijke informatie op staat van het pgp-telefoonbedrijf MPC waar hij voor werkte.

Hughes zei eerder op de dag van de moord met een Nokia-telefoon naar zijn zieke vader te hebben gebeld. Later zei hij echter dat hij die Nokia pas de dag na de moord kreeg. De pgp-telefoon die hij bij zich had die zegt hij te hebben beschadigd. Later zou hem deze hebben vernietigd en weggegooid.

De politie beschouwde Hughes als de mogelijke lokker die Kok eerst naar een hotel in Amsterdam lokte (waar een mislukte aanslag plaatsvond) en later naar seksclub Boccacio. Hughes zei met niemand te hebben gesproken over waar hij met Kok die avond was. Enkele dagen na de moord komt op verschillende dagen anonieme informatie bij de politie binnen dat Kok in opdracht van Taghi is vermoord en dat ‘de Engelsman’ hem gelokt zou hebben.

Anouar B.

Op 22 maart 2018 krijgt het onderzoek naar Hughes een impuls. Dan verhoort de politie in Marokko de Utrechter Anouar B. (28). Die zit daar vast voor betrokkenheid bij de vergismoord in Marrakech waar een jonge Marokkaan door Nederlanders werd omgebracht. Die moord was volgens de Nederlandse recherche eigenlijk gericht op een Nederlander, en in opdracht van Ridouan Taghi (41). Het is een van de moorden waar Taghi voor terecht moet staan in het Marengo-proces.

Anouar B. zegt dan te weten dat ‘de Engelsman’ met wie Martin Kok op zijn laatste avond samen was Kok had ‘meegelokt’. Ook zegt hij dat de opdracht van Taghi kwam en dat Achraf B. (26) in de buurt van de plaats van de moord was. Deze Achraf B. zou een en ander persoonlijk aan Anouar B. hebben verteld. (tekst gaat door onder reclame)

Schotse criminelen

In Schotland loopt er dan al een onderzoek van de Schotse autoriteiten die Hughes in verband brengen met een groep Schotse criminelen die internationaal in drugs en wapens zou handelen. De leiders van de groep zouden James (46) en Barry Gillespie (42) zijn die veel in Amsterdam verbleven. Hun telefoonbedrijf MPC adverteerde op de website van Martin Kok en Hughes was hierover in Amsterdam met Kok in contact.

Bom

De Nederlandse politie verdenkt Anouar B. en onder meer Achraf B. ervan voor de groep van Taghi te hebben gewerkt. Achraf B. staat ook terecht in het Marengo-proces. De recherche denkt ook dat zij verantwoordelijk waren voor het plaatsen van een bom onder de auto van Kok op 2 juli 2016 bij restaurant het Kalfje in Amsterdam. Iemand tipte Kok over het explosief en deze belde de politie.

Vuurwapens

Christopher Hughes zei in zijn verklaring dat hij op 8 december 2016 met Kok had afgesproken bij hotel Citizen M in Amsterdam-Zuid. Dat klopte want camera’s hebben dat vastgelegd. De twee spraken daar af in de auto van Kok naar Boccacio in Laren te gaan, en dat is ook gebeurd.

Toen de twee in Amsterdam-Zuid naast elkaar het hotel uit waren gelopen registreerden camera’s dat een onbekende man hen van achter benaderde en leek te schieten op het hoofd van Kok. De politie gaat ervan uit dat dit een mislukte aanslag was en dat het wapen weigerde.

In Marokko zei de eerder genoemde Anouar B. in 2018 tegen de politie dat het moordwapen waarmee Kok was doodgeschoten op een bepaalde plaats in Utrecht in het Amsterdam-Rijnkanaal zou zijn gegooid. Toen de politie daar ging zoeken werden op die plek op 17 april 2018 inderdaad twee vuurwapens gevonden. Geen van beide wapens was echter gebruikt bij de liquidatie van Kok.

Het is volgens forensisch onderzoek mogelijk dat één van de twee pistolen het wapen was dat weigerde bij de mislukte aanslag in Amsterdam.