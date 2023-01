Schoten criminele Nederlandse loopjongens 11-jarig Belgisch meisje dood?

Connect on Linked in

In België woedt een discussie over de aanpak van de drugscriminaliteit, na de dood van het 11-jarige meisje Firdaous, afgelopen maandag. Er zijn nog geen verdachten in de zaak aangehouden.

door Joost van der Wegen

Foto is ter illustratie

Kogels

Het meisje stierf enkele uren nadat er maandagavond vijf kogels uit een kalasjnikov-wapen op de garage van een huis in Merksem werden afgevuurd. De garage was in gebruik als leefruimte.

Toen de schoten werden afgevuurd, waren een vader en zijn drie dochters in de ruimte aanwezig. Uit de autopsie zou zijn gebleken dat de jongste dochter rechtstreeks door een kogel is geraakt.

Ondergedoken

Volgens verslaggever Joris van der Aan van de Gazet van Antwerpen gaat het om een familie, met banden met de georganiseerde drugsmisdaad. Broers van de moeder van het meisje zouden daarin actief zijn.

De bekendste van hen is volgens hem Othman E. B., die al langer in Dubai zit ondergedoken. ‘Ooms van het meisje werden in het verleden ook al veroordeeld, dus de piste dat dit om een incident in het drugsmilieu gaat, ligt voor de hand’, vertelde hij het VRT Nieuws.

De moeder van de doodgeschoten Firdaous ontkent in de krant dat haar broer iets te maken heeft met de dood van haar kind: ‘Mijn broer treft geen enkele schuld’, stelt de 44-jarige Naziha El B. (44). Ze is boos dat haar familie gezien wordt als een vermeende drugsclan. ‘Alsof het niet al erg is om een kind te verliezen.’

Journalist Van der Aa zegt dat hij contact heeft gehad met de oom van het meisje in Dubai. ‘Die zei dat er niet met geweld zou gereageerd worden. Hij zegt dat de familie wil samenwerken met de politie om de daders te pakken te krijgen.’

De Belgische justitie merkt op dat zij nog niet tot de conclusie is gekomen dat de bewoners van het huis zelf met drugshandel te maken hebben.

Loopjongens

De Antwerpse politie is nog volop bezig met het analyseren van camerabeelden van de mogelijke daders, schrijft Het Nieuwsblad. ‘Ze kijken naar Nederlandse loopjongens die maandagavond schoten met een oorlogswapen.’

Het afgelopen jaar is er verschillende keren geschoten op panden in Antwerpen, van familie van veroordeelde of verdachte drugscriminelen, of hun familie. Tot nu toe had dit nog geen doden tot gevolg.

Woensdagavond waren er nog geen arrestaties in de zaak. De Antwerpse procureur stelt in een reactie dat hij alles in het werk zal stellen om samen met onderzoeksrechters en rechercheurs de verantwoordelijken snel op te sporen en te vervolgen. ‘We gaan niet toestaan dat dit het nieuwe normaal wordt. Dit mag en kan niet onbestraft blijven.’

Leger

Burgemeester De Wever van Antwerpen en de zogenaamde ‘Havenschepen’ van de stad pleiten er inmiddels voor het leger in te schakelen voor de bewaking van de haven. In de politiek wordt daar afwerend op gereageerd. Zogenaamde gepantserde ‘Bearcat’-voertuigen zouden scootertjes van uithalers niet kunnen bijhouden en militairen hebben niet de bevoegdheden om de opsporing te kunnen doen, zoals de politie.

Premier De Croo stelde na de dramatisch afgelopen aanslag dat er ‘bloed hangt aan drugsgebruik’.