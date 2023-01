‘Familielid 11-jarig meisje reageert vanuit Dubai op dodelijke aanslag’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Het 11-jarige meisje dat maandagavond om het leven kwam bij de aanslag in de Nieuwdreef in Merksem, is het nichtje van Othman E.B., zo schrijft de Gazet van Antwerpen. Over E. B. schijven Belgische media al jaren, op grond van informatie van de Belgische justitie, dat deze als een zeer grote importeur van cocaïne in Europa geldt.

Regelmatig doelwit

Maandagavond kwam het meisje bij een aanslag op een woning om het leven. Mogelijk was dat bij vergissing. De drie andere bewoners die op het moment van de feiten aanwezig waren, een vader (58) en twee andere dochters van 13 en 18 jaar, werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, aldus het parket in Antwerpen, dat uitgaat van moord en poging tot moord.

De lokale politie in Antwerpen ontving maandagavond om 18.24 een noodoproep over de schietpartij. Ter plaatse bleek dat een garagepoort van een rijwoning was beschoten. Er werden vijf kogelhulzen teruggevonden voor de woning. Op basis van deze kogelhulzen denkt het parket dat er geschoten is met een aanvalsgeweer.

Het gewonde meisje werd naar het UZA in Edegem vervoerd. Daar is ze rond 19.10 bezweken aan de zware verwondingen.

In Antwerpen zijn vooral het afgelopen jaar woningen van familieleden van rivaliserende drugscriminelen zeer regelmatig doelwit, vaak zijn dat acties van jonge Nederlandse criminelen. Bijvoorbeeld woningen van een andere familie waren al twaalf keer doelwit van een aanslag.

Escalerende actie

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever sprak op televisie de angst uit dat deze mogelijk escalerende actie tot een bittere vergeldingsoorlog zou kunnen leiden. Vanuit Dubai reageerde Othman E. B. (35) tegenover de Gazet op de dood van het dochtertje van zijn zus: ‘We zullen reageren, maar niet zoals de burgemeester van Antwerpen denkt.’

E. B. ontkent te zinnen op gewelddadige wraak en zegt mee te willen werken aan politie-onderzoek.

Broertje

De familie van E. B. is al eerder doelwit geweest van geweld. In 2016 werd de jongere broer van Othman, Younes E. B. (28) in Antwerpen ontvoerd door een groep zware criminelen uit Frankrijk, maar wist weer op vrije voeten te komen. Deze mannen zijn voor de gijzeling veroordeeld, onder meer tot 12 jaar cel. De opdrachtgever was volgens de Belgische justitie Houssine A. S. uit Amsterdam-Zuid, die sinds zijn conflict met zijn voormalige boezemvriend Gwenette Martha in het buitenland leeft (Martha werd in 2014 door onbekenden doodgeschoten in Amstelveen).

Horloges

Het huis van de zus van E. B. wordt door de Belgische justitie niet in verband gebracht met criminele activiteiten. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat de bewoners van het getroffen pand zelf betrokken zouden zijn bij drugshandel.

De oudste zoon in het gezin wel. Mohamed El J. (23), die zelden thuis zou komen, zou al in aanraking zijn geweest met de politie. Hij zou in het criminele milieu actief zijn voor zijn oom Othman.

Othman E. B. ontkende in 2020 publiekelijk dat hij met drugshandel te maken zou hebben. Hij zegt zijn kapitaal te hebben vergaard met de handel in dure horloges. Hij groeide op in Antwerpen-Noord en liet zich inhuren als uithaler van cocaïne om zich vervolgens op te werken tot dealer, zo is de overtuiging van de Belgische justitie, aldus Belgische media. Hij is echter, behalve voor kleinere feiten uit het verleden, helemaal niet veroordeeld in grote drugszaken. Hij zou wel internationaal gesignaleerd staan.

Sky ECC

E. B. zou verschillende luxe woningen in Dubai hebben en eigenaar zijn van een appartement in hotel Residence Sky View.

De recherche zou in leesbaar gemaakte berichten van encryptiedienst Sky ECC ook berichten van Othman E. B. hebben aangetroffen. Vorig jaar oktober zijn Nordin El B. (43) en twee aangetrouwde familieleden opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie onder leiding van Othman E. B..

