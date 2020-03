‘Schuld van duizenden euro’s achter liquidatie’

Connect on Linked in

De liquidatie van Gino Oliveira (25) op 3 juli vorig jaar in Rotterdam, ging volgens het Openbaar Ministerie een schuld van enkele duizenden euro’s. Woensdag was er een voorbereidende zitting in de zaak tegen Aldijr M.. Volgens het Algemeen Dagblad had verdachte M. die schuld bij de groep rond Oliveira.

M. zou zelf twee dagen eerder op het Henegouwerplein in Rotterdam door iemand van de groep van Oliveira in zijn been zijn geschoten. De moord op Oliveira, na een auto-achtervolging, zou daarmee van doen hebben. Volgens justitie zou M. op de Schiedamseweg een Fiat Punto met op de achterbank Oliveira hebben zien rijden. Op de Westkousdijk zou hij zijn uitgestapt en Oliveira door het autoraam hebben beschoten.

De inlichtingendienst van de politie kreeg na de moord op Oliveira een videoclip binnen waarop ‘de moordenaar’ als rapper te zien zou zijn. Politieagenten herkenden Aldijr M. en hij werd aangehouden in Rome. Hij zou ook zijn gezien op beveiligingsbeelden van de achtervolging als bestuurder van een Golf.

De Rotterdamse rechtbank bepaalde dat M. in voorlopige hechtenis moet blijven. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt is nog niet bekend. In december was de laatste pro forma-zitting in de zaak.