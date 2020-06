Schuldig, maar geen straf voor poging moord

Connect on Linked in

De Rotterdamse rechtbank heeft Redouan A. (31) veroordeeld tot tien jaar cel voor het schieten bij een mislukte liquidatie in 2016, in Rotterdam. Medeverdachte Mohamed “Rotje” of “Eitje” H. (30) was volgens de rechtbank medeplichtig aan poging moord maar krijgt geen straf omdat hij in 2019 al tot dertig jaar cel werd veroordeeld, voor onder meer een liquidatie in Kerkdriel in 2015.

De officier van justitie van justitie had vijftien jaar cel geëist tegen A. en geëist dat aan H. geen straf zou worden opgelegd. Omdat de maximale straf van een eerder vonnis tegen H. onherroepelijk is moet volgens de wet de rechtbank een straf geven die zou gelden voor de situatie waarin voor alle feiten tegelijk een straf zou moeten worden opgelegd.

In de nacht van 17 april 2016 werd een serie kogels afgevuurd op een man op de Laanzichtstraat in Rotterdam-Crooswijk. Dat gebeurde nadat het doelwit was wezen stappen in clubs Vie en De Luxe en naar zijn huis wilde lopen. Twee mannen op een scooter waren op het slachtoffer afgereden. De passagier schoot meerdere keren van korte afstand met een Glock-pistool maar miste. Nadat het slachtoffer wegrende sprintte de passagier erachteraan en schoot nogmaals enige keren maar miste weer en het doelwit ontkwam.

Wie degene was die de scooter bestuurde is onbekend gebleven. De rechtbank vindt dat het bewezen is dat Redouan A. als passagier de schoten heeft gelost.

Mohamed H. was volgens de rechtbank de nacht van de aanslag met het beoogde slachtoffer en diens broer samen uit geweest. Hij is in de ogen van de rechtbank medeplichtig aan poging tot moord omdat hij de schutter op de hoogte heeft gehouden van de locatie van het slachtoffer en ook tipte toen ze naar huis gingen, aan het einde van de nacht, even na 06.00.

De rechtbank baseert dat op ontcijferde pgp-berichten van drie telefoons die worden toegeschreven aan de verdachten. In de telefoon van het beoogde slachtoffer stond de de telefoon van H. met naam “Eitje” opgeslagen. Advocaat Jan-Hein Kuijpers had bestreden dat dit mede zou bewijzen dat zijn cliënt met die pgp-telefoon opereerde. Er hebben volgens Kuijpers in het criminele milieu meerdere mensen de bijnaam Eitje. Ook de datum voor een verjaardag die wordt genoemd vond Kuijpers niet doorslaggevend omdat er die dag in Nederland ruim 42.500 mensen jarig zouden zijn.

Maar de rechtbank twijfelde niet. Ook omdat de bijnaam Rotje eveneens voorkomt in relatie met de telefoon en bijvoorbeeld ook omdat het beoogde slachtoffer bevestigd heeft waar in de berichten sprake van is: namelijk dat H. met het slachtoffer heeft afgesproken en samen uitgaat in Club Vie.

De inhoud van de berichten wijst volgens de rechtbank op het voorbereiden en uitvoeren van de moordpoging. Als A. enkele uren voor de aanslag aan de verdachte vraagt hoe het avondje uit met het slachtoffer verloopt, is antwoordt H.: ‘Gezellig maar voor iemand heeft het geen goede einde hahahahah’. Een goed half uur voor de aanslag stuurde H. volgens de rechtbank aan schutter A. het volgende bericht: ‘Hij rijd nu weg naar osso ik ben weg’.

Vlak na de schoten stuurt het beoogde slachtoffer nog een bericht aan H.: ‘ik ben beschote magazijn leeg op mij geen probleem’. Hij beseft kennelijk niet dat H. in het spel tegen hem zit.

A. stuurde aan H. een kwartier na de schoten het volgende bericht: ‘hij is denk ik 2 keer geraakt denk dat ie gaat overleve man we’ll bovenlichaam.’

Dat was niet juist. Het slachtoffer bleef uiteindelijk ongedeerd.

Mohamed H. kreeg vorig jaar dertig jaar cel voor het doodschieten van Chahid Yakhlaf op oudejaarsdag 2015 in Kerkdriel en voor een poging tot moord op drie anderen.