Politie: geen verband schietpartijen in Amsterdamse straat

De politie in Amsterdam zegt dinsdag dat er vooralsnog geen verband is gevonden tussen de twee schietpartijen, vorige week in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. De beide zaken worden apart behandeld. Bij één van de twee schietpartijen werd de Amsterdamse rapper Bigidagoe verwond.

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 augustus werd rond 04.00 uur een woning in de straat beschoten. Bij de beschieting van de woning raakte één persoon gewond. De recherche heeft in die zaak twee verdachten aangehouden.

In de middag werd rond 15.45 Danzel S. beschoten. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later werd de woning van zijn moeder onder vuur genomen.

