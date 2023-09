Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro (61) overleden

Connect on Linked in

De Italiaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro, alias “Diabolik” is in de gevangenis overleden. Het 61-jarige kopstuk van de Cosa Nostra lag sinds dit weekend in coma op de gevangenisafdeling van een ziekenhuis in L’Aquila, in Centraal-Italië. Hij leed aan darmkanker.

Denaro werd in januari opgepakt in een privékliniek in Palermo, waar hij al ruim een jaar behandeld werd voor kanker.

Levenslang

Messina Denaro werd 30 jaar lang gezocht door de Italiaanse justitie. Hij gold als de laatste van de eerste generatie kopstukken van de Cosa Nostra en was voortvluchtig sinds juni 1993. “Diabolik” werd bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de beruchte moorden in 1992 op maffia-aanklagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino.

Bomaanslagen

Messina Denaro kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij bomaanslagen in Florence, Milaan en Rome, waarbij in 1993 tien mensen om het leven kwamen. Daarnaast werd hij veroordeeld voor de moord op Giuseppe Di Matteo, de 12-jarige zoon van een kroongetuige. Na een ontvoering van 779 dagen werd de ernstig verwaarloosde jongen (die in een kooi werd gehouden en gemarteld) op bevel van onder andere Messina Denaro gewurgd. Zijn lichaam werd opgelost in een vat met zuur.

Dit weekend werd bekend dat Denaro in coma lag op de gevangenisafdeling van een ziekenhuis in L’Aquila. Hij wilde niet kunstmatig in leven worden gehouden en kreeg sinds vrijdagavond geen voeding meer.