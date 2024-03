Spaanse justitie trekt hoger beroep tegen Duitse Hells Angel-leider in

Connect on Linked in

De Spaanse justitie trekt het hoger beroep in tegen de eerdere vrijspraak van de Duitse Hells Angels-leider Frank Hanebuth. Een rechtbank in Madrid achtte hem eerder niet schuldig aan strafbare feiten die hij op Mallorca zou hebben begaan. Dit schrijft de Duitse omroep NDR op haar site.

Beeld: De vrijgesproken Duitse Hells Angel Frank Hanebuth

Aanklacht

Hanebuth zou zich volgens de Spaanse aanklager schuldig hebben gemaakt aan witwassen, bedreiging en verboden wapenbezit. Hij zou de misdrijven hebben begaan als Hells Angels-baas op het eiland Mallorca, tussen 2009 en 2013, in een crimineel samenwerkingsverband. In 2013 werd hij daar opgepakt, samen met anderen, die ook werden beschuldigd van vrouwenhandel.

Hanebuth zou op Mallorca een chapter hebben opgezet van de Hells Angels, en op het eiland mensen hiervoor hebben gerekruteerd, om vervolgens de strafbare feiten te begaan.

Vrijgesproken

Een rechtbank in het Spaanse Madrid sprak de toen 59-jarige Duitse Hells Angels-leider vorig jaar september hiervoor vrij. Ook twaalf andere leden van de motorclub werden niet schuldig bevonden. 32 anderen kregen wel celstraffen.

Borgsom

Frank Hanebuth was jarenlang Hells Angels-leider in het Duitse Hannover. In Spanje werd 13 jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. In 2015 werd hij tegen een borgsom van 60.000 euro op vrije voeten gesteld, nadat hij twee jaar in voorlopige hechtenis had gezeten.

De Hells Angels-aanvoerder stelde dat hij met het Hells Angels-chapter op Mallorca niets te maken had. Op dat eiland zou Hanebuth jarenlang een luxe leven hebben geleid, wonend in een villa ter waarden van 2,5 miljoen euro.

Hanebuth weigerde tijdens zijn proces vorig jaar een deal met justitie te maken, omdat hij meende onschuldig te zijn. 32 anderen van 48 aangehouden leden van de motorclub op het Spaanse eiland sloten wel een overeenkomst met justitie af.