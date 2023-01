Duitse leider Hells Angels op Mallorca riskeert dertien jaar cel

Print This Post

In Spanje is vorige week het proces begonnen tegen de Duitser Frank Hanebuth (58), voormalig leider van de Hells Angels op Mallorca en ex-president van het chapter in Hannover. De Spaanse aanklager beschuldigt Hanebuth ervan een lokale tak van de Hells Angels op Mallorca te hebben opgericht. Vervolgens rekruteerde hij leden voor zijn criminele organisatie die zich bezighield met afpersing, drugshandel, illegaal wapenbezit en prostitutie.

Hanebuth verscheen voor de rechtbank met 49 andere leden van de Hells Angels uit verschillende landen, zoals Duitsland, Engeland, Spanje, Griekenland, Turkije, Marokko en de Dominicaanse Republiek. Drie verdachten namen deel via een videoverbinding vanuit Duitsland.

4,2 miljoen euro

Spaanse aanklagers verdenken Hanebuth van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen, bedreiging en illegaal vuurwapenbezit. Hij kan dertien jaar celstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden. Ook hebben de aanklagers gevraagd om hem een boete van 4,2 miljoen euro op te leggen voor het witwassen van geld.

Bordelen

Volgens de aanklacht voerden de Hells Angels van 2009 tot 2013 illegale activiteiten uit op Mallorca onder leiding van Hanebuth en hielden ze zich bezig met deelname aan een criminele organisatie, prostitutie, drugshandel, afpersing en illegaal wapenbezit. De lokale tak van de Hells Angels runde meerdere bordelen op het Spaanse eiland. Prostituees zouden zijn uitgebuit, werden gedwongen om chirurgische ingrepen te doen en waren een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de motorclub.

Crimineel geld zou zijn witgewassen door onroerend goed te kopen op Mallorca en het nabijgelegen vakantie-eiland Ibiza.

Britse bende

In de aanklacht, die was gebaseerd op de bekentenissen van Hanebuths Britse companon Paul Witworth, zeiden aanklagers dat Hanebuth banden had met de familie Adams, een Britse criminele groepering die ook wel bekend staat als het Clerkenwell Crime Syndicate, alias “The Adams Family” of “The A-Team”.

Invallen

In 2013 werd Hanebuth met 24 andere Hells Angels aangehouden bij een reeks invallen. In juli 2015 kwam hij op borgtocht vrij uit de gevangenis in het Zuid-Spaanse Cadiz en werd feestelijk onthaald door zijn ‘brothers’ op het vliegveld van Hannover. Ook de nummer twee van het chapter Mallorca, de Duits-Marokkaanse Khalil Youssafi kwam toen vrij. Deze laatste riskeert een celstraf van 38 jaar.

Voormalig bokser Frank Hanebuth, alias “Steintorkönig“ of “Der Lange” was jarenlang de leider van de Hells Angels in Hannover totdat hij naar Mallorca verhuisde. Hij wordt gezien als een van de Europese kopstukken van de motorclub.

Het proces tegen de 50 leden van de Hells Angels, waarvan de meeste uit Duitsland, duurt naar verwachting enkele weken.

