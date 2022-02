Spaanse narco-onderzeeër: tot 11 jaar cel en reuzenboetes

Connect on Linked in

In Spanje zijn de drie bemanningsleden van de narco-onderzeeër die in 2019 bij de Spaanse noord-westkust tot zinken werd gebracht veroordeeld tot celstraffen tot 11 jaar en hoge boetes. Ook andere betrokkenen zijn veroordeeld tot celstraffen door de rechtbank in Pontevedra (Galicië). In november 2019 strandde de onderzeeër voor de kust bij het plaatsje Aldán. De driekoppige bemanning, twee Ecuadorianen en een Spanjaard, was met 3.068,55 kilo cocaïne vanuit Brazilië de Atlantische Oceaan overgestoken.

De officier van justitie had in het proces tot 12 jaar gevangenisstraf en boetes van 300 miljoen euro gevraagd. Voor de mannen die op de wal de aankomst van de zending hadden voorbereid lopen de celstraffen op tot 7 en 9 jaar.

De zeven verdachten zijn tot gigantische boetes veroordeeld, samen lopen die op tot 3,4 miljard euro. De drie opvarenden kregen ieder 300 miljoen euro boete. Die boetes zullen de verdachten niet kunnen betalen. De Ecuadorianen zullen het land uit worden gezet na het uitzitten van hun straf.

De 20 meter lange onderzeeër werd drie dagen lang gevolgd door de politie. De smokkelaars wilden aan land gaan bij Punta Couso, vlakbij de Portugese grens. Toen ze ontdekten dat de politie en douane hen op het spoor waren lieten ze de sub zinken en probeerden ze te vluchten. De twee Ecuadorianen werden direct gearresteerd, de Spanjaard wist nog enige tijd voortvluchtig te blijven.

Zie ook:

‘Al twintig jaar duikbootsmokkel naar Europa’