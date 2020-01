Spaanse politie vermoedt verband MC’s en liquidatiegolf Costa del Sol

Connect on Linked in

De Spaanse politie denkt dat het hardhandig optreden tegen criminele motorclubs in Noord-Europa achter een misdaadgolf zou kunnen zitten waardoor in 2019 in totaal 24 moorden aan de Costa del Sol zijn gepleegd. Dat schrijft de Britse krant The Daily Telegraph.

Verplaatsing territorium

Waar de Spaanse politie het gewend was om de criminele activiteiten van Oost-Europese en Zuid-Amerikaanse maffia aan de Costa del Sol te bestrijden, worden de autoriteiten nu geconfronteerd met een nieuwe dreiging van outlaw motorcycle gangs (OMG’s). Nadat de afgelopen jaren in Nederland en Duitsland OMG’s hardhandig werden aangepakt, hebben leden volgens de politie hun territorium verplaatst naar de zuidkust van Spanje.

Piek

Volgens het onderzoeksteam van de Spaanse politie, gespecialiseerd in motorbendes, zorgt de instroom van dergelijke criminele groeperingen voor meer gewelddadige en georganiseerde misdaad in Zuid-Spanje. De piek in het aantal moorden vorig jaar zou verklaren dat er meer groeperingen strijden om de macht. ‘De Costa del Sol is al lang een favoriete bestemming voor Servische, Russische, Italiaanse en Colombiaanse maffia, vanwege de kwaliteit van leven en de hoeveelheid geld die wordt witgewassen; rijke criminelen kunnen onopgemerkt blijven,’ aldus een inspecteur. (tekst gaat verder na de advertenties).

“Nieuwe dimensie”

‘Maar we hebben het afgelopen jaar de spanning tussen criminele organisaties in het gebied zien toenemen. De traditioneel lage criminele activiteit waarbij Spaanse bikers betrokken zijn, hebben nu een geheel nieuwe dimensie gekregen. De andere organisaties die zich al in Spanje hebben gevestigd, zullen iets te zeggen hebben over dit nieuwe element.’

Bloedig najaar

Een liquidatiegolf in het najaar van 2019 zorgde ervoor dat het aantal moorden het totaal van 21 in 2018 in de provincie Málaga passeerde. Onderwijl vechten misdaadorganisaties om de controle over de invoer van drugs en andere criminele activiteiten aan de Costa del Sol. De Spaanse politie-expert zegt dat motorbendes betrokken zijn bij de beveiliging in en rond uitgaansgelegenheden, terwijl ze ook drugs verkopen in die gebieden en de prostitutie beheersen. Maar de criminele organisaties bieden ook een ‘kant-en-klaar internationaal netwerk’ om drugs in heel Europa te distribueren voor maffia die in Spanje importeren, geholpen door loyale supportclubs waarvan de bikers als uitkijk kunnen fungeren en logistieke hulp bieden.

Nederlandse bikers

In de zomer van 2019 werden in Spanje twee Nederlandse OMG-leden opgepakt die worden beschuldigd van moord. De 36-jarige ‘Romeo’ alias King Kong die bij Marbella werd opgepakt, wordt in Nederland verdacht van het opdracht geven voor twee liquidaties en zes pogingen tot moord. Hij wordt in verband gebracht met motorclub Caloh Wagoh. Hells Angel Errol J. (52), die bijna een jaar lang voortvluchtig was na de moord op Karel Pronk, werd in juni 2019 bij een routinecontrole op de snelweg bij Zaragoza aangehouden.

Grootschalige cocaïnehandel

In 2016 arresteerde de Spaanse politie in Málaga de Nederlandse biker Emiel B. van Trailer Trash Travellers. De Haagse woonwagenbewoner zou volgens opsporingsinstanties de rechterhand zijn van de Britse gangster Robert Dawes die in eind 2015 in zijn villa in Benalmádena werd opgepakt en in Frankrijk een celstraf uitzit vanwege de import van 1300 kilo cocaïne. In 2013 en 2014 registreerde de politie in Spanje herhaaldelijk ontmoetingen tussen Emiel B. en Dawes en in de loop der jaren reisde B. vele tientallen malen naar Málaga.