‘Spaanse undercoveragent infiltreerde in drugsorganisatie Piet S.’

De Spaanse politie heeft volgens De Telegraaf een undercoveragent ingezet om Nederlandse drugssmokkelaars, waaronder leden van de organisatie van Piet S. op te pakken. De undercover deed zich voor als corrupte douanier en wist zo in de drugsorganisatie te infiltreren.

Uit de dossierstukken die de krant heeft ingezien blijkt dat de Spaanse politie al in 2016 een grote operatie startte tegen vermeend kopstuk Ahmad A., een man met Marokkaanse roots. A. werd verdacht van de grootschalige cocaïnesmokkel vanuit Panama naar Europa.

Bij het opsporingsonderzoek naar A. zette de Spaanse politie een undercoveragent in die zich voordeed als corrupte douanier. Dat leidde in augustus 2017 tot een afspraak in Spanje tussen Ahmad A. en de undercoveragent. A. vertelde over een 28-jarige Nederlander ‘van Arabische afkomst’, die cocaïne importeerde en ‘een Arabische man’ uit Marbella die anderhalf jaar lang cocaïne importeerde via de haven van Algeciras.

In januari 2018 sprak Ahmad A. wederom met de undercover: ditmaal ging het over twee lijnen om cocaïne te importeren. Bij een van de lijnen werkte hij samen met Nederlandse criminelen met Marokkaanse roots die in Spanje verbleven.

Twee maanden later stelde A. een nieuw lid van de organisatie voor aan de geheim agent. Dat was Mohammed el Y. uit Amsterdam, zo schrijft De Telegraaf na inzage in het dossier “Taxus”. El Y. werd evenals Piet S. in september opgepakt en geldt tevens als een van de hoofdverdachten in het onderzoek.

Op 20 april 2018 vond in Madrid een ontmoeting plaats tussen Ahmad A., Mohammed el Y., Piet S. en de undercoveragent. Tijdens deze afspraak zou El Y. volgens de politie en het OM hebben gezegd dat S. de baas is van een belangrijke organisatie gericht op de import van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa.

Donderdag werd al geschreven dat het netwerk waarmee Piet S. grote hoeveelheden cocaïne in Nederland en België zou hebben ingevoerd gebruikmaakte van corrupte douaniers.