‘Organisatie van Piet S. had veel corrupte contacten’

Het netwerk waarmee Piet S. grote hoeveelheden cocaïne in Nederland en België zou hebben ingevoerd had een aantal corrupte contacten. Dat concludeert volgens De Telegraaf de recherche in het dossier “Taxus” over grootschalige cocaïnehandel.

Piet S. en zijn neef Simon S. konden volgens De Telegraaf beschikken over corrupte douaniers die ervoor zorgden dat drugstransporten de haven binnenkwamen. De politie zou in Ossendrecht op 3 juni 2020 een ontmoeting hebben geobserveerd tussen Piet en Simon S. en twee douaniers. Op EncroChat, dat de politie mee kon lezen, zouden ze hebben gechat over die ontmoeting.

Waarschijnlijk ging het om mensen die bij de Douane op de Delta-terminal op de Maasvlakte werkten. Of de douaniers ook zijn vervolgd is niet duidelijk.

Verder was er contact met een zekere “Tom” die in de haven van Antwerpen corrupte contacten leek te hebben.

In Vlissingen zou er ‘een transportbedrijf’ bij Piet S. in de zak hebben gezeten.

Een Albanees die met de groep samenwerkte communiceerde met een andere verdachte over corrupte contacten in Spanje waarmee duizenden kilo’s konden worden ingevoerd.

