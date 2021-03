Spanje: arrestaties voor liquidatie Bergen aan Zee (UPDATE)

Connect on Linked in

In de buurt van Malaga zijn twee mensen gearresteerd op verzoek van de Nederlandse justitie omdat ze worden gezocht voor betrokkenheid bij de liquidatie van een Colombiaan in Bergen aan Zee in februari. De aanhouding vond plaats op snelweg AP-7 richting Malaga.

De man was volgens de Spaanse politie in Sanlúcar de Barrameda (provincie Cadiz) geweest en was op weg in een gehuurde auto met Duitse registratie. Hij was in gezelschap van twee anderen. Bij de tolpoorten ter hoogte van de plaats Calahonda werd de auto aangehouden. Bij controle bleek dat in het gezelschap nog een tweede persoon zat die ook werd gezocht in verband met de moord in Bergen.

De Spaanse Nationale Politie kreeg begin maart informatie uit Nederland dat de gezochte persoon in Spanje zouden kunnen verblijven. Een landgenoot zou hen in de provincie van Malaga onderdak verlenen. Over nationaliteit van de twee gezochte personen is niets bekend gemaakt.

In Bergen aan Zee werd op 16 februari een Colombiaanse man doodgeschoten. De politie gaat ervan uit dat de liquidatie te maken heeft met een afrekening in de drugshandel.

Eerder hield de politie al zes Colombianen aan in de zaak.