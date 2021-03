‘Zes ton cash in Amsterdams hotel na dodelijke schietpartij Colombiaan’

Connect on Linked in

In de Amsterdamse hotelkamers waar de politie op 16 februari zes Colombianen aantrof na een dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee, lag bijna 600.000 euro cash geld in koffers. Volgens de advocaat van een van de verdachten, Henk Koopman, zaten er stickers op de koffers met bedragen en namen. Dat schrijft NH Nieuws.

“Bevriend”

Omdat de drie mannen en drie vrouwen sinds deze week niet meer in volledige beperkingen zitten, mag advocaat Koopman inmiddels wat zeggen over de betrokkenheid van zijn cliënt, een Colombiaanse vrouw die in Madrid woont. Zij was “vrienden” of “kennissen” met de 45-jarige Colombiaan die op 16 februari op een parkeerplaats bij de strandopgang van Bergen aan Zee werd doodgeschoten.

Volgens de advocaat werd het slachtoffer mogelijk gegijzeld. Zijn vrouw en zoon zouden hem toen hij werd neergeschoten in een auto hebben gelegd en naar het centrum zijn gereden. Daar werd de auto op de Stationsstraat door de politie klemgereden en overleed de man.

Voortvluchtige schutters

Volgens Koopman zijn die middag vanuit Bergen aan Zee meerdere auto’s weggereden, zowel die van de schutters, als van de zes Colombiaanse verdachten. De vermoedelijke vluchtauto van de nog voortvluchtige schutters (een witte Mercedes met witte Duitse kentekenplaat) is later die avond teruggevonden bij een autobedrijf in Egmond aan den Hoef.

Zes ton cash

De zes Colombiaanse verdachten werden in een Amsterdams hotel aangehouden. In drie hotelkamers werd bijna zes ton cash geld gevonden. Ook zouden er twee alarmpistolen hebben gelegen. De Colombianen werden in eerste instantie verdacht van moord, maar na onderzoek stelde justitie deze beschuldigingen bij naar witwassen en verboden wapenbezit.

Volgens Koopman wisten politie en justitie meteen dat het zestal niet had geschoten, maar juist ‘bij het slachtoffer hoorde’.

Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Het vermoeden bestaat dat de daders uit Duitsland komen.