Spanje: opnieuw cocaïne gevonden in lading schroot (VIDEO)

In Spanje is eind vorige week 561 kilo cocaïne die was verborgen in containers met schroot in beslag genomen. De drugs zat verborgen in zes grote metalen cilinders, tussen duizenden kilo’s schroot. Het was geladen in vier containers die waren aangevoerd naar de haven van Valencia vanuit Panama.

Loods

In Castellón zijn vier mensen gearresteerd, in een loods op een bedrijventerrein waar de containers waren afgeleverd. Daar is ook onder meer 23.315 euro aan contant geld, en zwaar gereedschap gevonden om de cilinders open te slijpen.

Verdacht

Het onderzoek begon afgelopen oktober nadat er een tip binnenkwam over de vier containers met schroot.

In de haven van Valencia was al vastgesteld dat de cilinders verdacht waren omdat ze teveel wogen. De agenten lieten de containers vervolgens gecontroleerd afleveren in Castellón.

Door cocaïne te laden met schroot als deklading is de kans veel kleiner dat het bij een scan wordt opgemerkt. In oktober werd in Spanje cocaïne in schroot gepakt en in november in Rotterdam. Die zendingen kwamen respectievelijk uit de Dominicaanse Republiek en Costa Rica.