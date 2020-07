Sportclub in Amsterdam-Slotervaart doorzeefd met kogels

Connect on Linked in

In Amsterdam is voor de tweede keer binnen 24 uur een gebouw doorzeefd met kogels. Woensdagnacht werd een sportclub aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam-Slotervaart onder vuur genomen. De ramen van het pand zitten vol kogelgaten.

De politie kreeg rond 02.20 een melding van de schietpartij. Het gebied rond voetbalclub Cluppi Indoor Soccer werd afgezet. De politie is op zoek naar twee verdachten die na de beschieting op een scooter zonder kenteken zouden zijn gevlucht.

Dinsdagnacht werd in de Spuistraat ook al een gebouw in Amsterdam meerdere malen beschoten. In de voordeur van Hotel W Amsterdam zaten zeker tien kogelgaten. Ook een nooduitgang van hetzelfde pand werd geraakt. De politie vermoedt dat de verdachte van die schietpartij te voet gevlucht is. Of de schietpartijen verband houden met elkaar weet de politie niet, maar er wordt wel onderzoek naar gedaan.

Twee jaar geleden waren in de Johan Huizingalaan meerdere incidenten, waarbij zaken werden beschoten en explosieven werden gevonden.