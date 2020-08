Derde minderjarige verdachte opgepakt voor steekpartij in drillrapscene

Connect on Linked in

De recherche heeft maandag een minderjarige Amsterdammer aangehouden in verband met een steekpartij op 27 mei op Huigenbos in Amsterdam-Zuidoost. Bij de steekpartij, die gerelateerd is aan de Amsterdamse drillrapscene, raakte een man zwaargewond.

Machete

Het slachtoffer (rapper Silencio van drillrapcrew FOG uit Venserpolder) werd de bewuste woensdagavond belaagd door een groep mannen en gestoken met een groot mes. Volgens bronnen werd de drillrapper met een machete in zijn buik en gezicht gestoken. Het slachtoffer ligt inmiddels niet meer in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed.

Op 28 mei hield de recherche al twee minderjarige verdachten uit Diemen en Amsterdam aan in deze zaak. Nu is een nieuwe verdachte aangehouden. Ze worden verdacht van poging doodslag.

FOG

Drillrapgroep FOG uit Venserpolder is dezelfde crew waar de in september 2019 doodgestoken drillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18) alias “RS” en “TrappyDemon” in zat. Voor die dodelijke steekpartij zitten twee verdachten vast. FOG vecht online en offline een ruzie uit met drillgroep KSB uit Kraaiennest. KSB wordt ook in verband gebracht met de steekpartij op rapper Silencio.

Scheveningen

Een week geleden kwam bij het strand van Scheveningen de 19-jarige “Chuchu” uit Rotterdam om het leven bij een steekpartij, die voortvloeide uit rivaliteit tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam (73 De Pijp) en Rotterdam (een groep rond rapper Blacka 24).