Stille tocht voor doodgeschoten Ayla Mintjes

Buurtbewoners en vrienden van de bij een schietpartij in Amsterdam omgekomen Ayla Mintjes, organiseren aanstaande zondag een stille tocht, waarmee ze haar willen herdenken.

Beschoten

De 27-jarige Ayla Mintjes kwam op zondag 16 mei om het leven, toen de auto waarin ze reed werd beschoten. Op straat werden later tientallen kogelhulzen gevonden. Ayla wist nadat ze was geraakt bij de aanslag zelf naar het ziekenhuis te rijden, maar overleed daar even later.

Verdachten

Aangenomen wordt dat haar vriend, die ook in de auto zat, het beoogde doelwit was van de schietpartij, in de Amsterdamse Maassluisstraat. Anis B. (26) had een strafblad en was volgens Het Parool in beeld bij de opsporingsdiensten. In de zaak zijn inmiddels twee verdachten aangehouden.

Stille tocht

Nu organiseren buurtbewoners en vrienden een stille tocht voor haar, meldt de Amsterdamse stadszender AT5. Deze zal zondagavond starten bij het Haarlemmermeerstation en eindigen bij de plek waar de schietpartij plaatsvond, vlak voor het huis van Mintjes. Er wordt verzocht om zwart of wit te dragen en er zullen rozen worden uitgedeeld, aldus de organisatoren.