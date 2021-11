Justitie: politie werd wél gericht beschoten na overval waardetransport

Connect on Linked in

Justitie blijft bij het standpunt dat er na de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord gericht is geschoten op de politie. Hoewel uit forensisch onderzoek niet is gebleken dat er door de overvallers gericht is geschoten, is het OM ervan overtuigd dat de verdachten agenten wel degelijk onder vuur hebben genomen.

Het Parool schrijft dat het OM maandagochtend tijdens een tweede inleidende zitting zei dat het niet vreemd is dat er geen kogelinslagen in de politievoertuigen zijn aangetroffen, omdat ‘de ongeoefende schutters al rijdend vanuit een van de vluchtauto’s hebben geschoten’. Ook werd benadrukt dat enkele verdachten hebben bekend te hebben geschoten.

Politiemunitie

In het dossier staat dat forensisch onderzoek naar kogelinslagen in vier woningen in Broek in Waterland heeft uitgewezen dat er sprake is van politiemunitie. Ook een kogelgat in de voorruit van een auto en twee kogelgaten in een paardentrailer komen van politiewapens. Een wel aangetroffen kogelgat in een politieauto bleek al een jaar oud.

In de lucht geschoten

De recherche is nog bezig met een overzicht van alle plekken waarop tijdens de achtervolging en in Broek in Waterland is geschoten. Advocaten van de verdachten zeggen dat het bewijs ontbreekt dat hun cliënten op de politie hebben geschoten. Enkele verdachten hebben wel erkend op de Meeuwenlaan en in Broek in Waterland in de lucht te hebben geschoten. Dat zou blijken uit camerabeelden en getuigenverklaringen.

‘Zwaar overdreven’

Volgens de advocaten wordt het geweld waarvan justitie de verdachten verdenkt zwaar overdreven. Advocaat Arne Kloosterman van Fransman Sidy S. (38): ‘Maar liefst 30 agenten zouden aangifte hebben gedaan en er zou op maar liefst 13 momenten met automatische wapens op ze zijn geschoten of daarmee zijn gedreigd. Uit het inmiddels aangevulde dossier blijkt dat niet.’

Naast de twee verdachten die recent in België en Frankrijk zijn aangehouden blijkt er nog een negende verdachte te zijn opgepakt in Kosovo. Hij wordt voor een andere zaak aan België uitgeleverd, maar justitie wil hem ook vervolgen in de waardetransportzaak.

Weiland

Bij de overval op 19 mei bij edelmetaalbedrijf Schone B.V. aan de Meeuwenlaan werd bijna vijftien miljoen euro buitgemaakt, waarvan nog vier miljoen euro zoek is. De klopjacht op de overvallers eindigde uiteindelijk in een weiland bij Broek in Waterland. Bij de achtervolging werden zes verdachten opgepakt, een 47-jarige Fransman werd doodgeschoten door de politie.