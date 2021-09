Surinaams-Nederlandse Gregory F. bracht Surinaamse veiligheidschef in verlegenheid

Connect on Linked in

De op verzoek van Nederland in Curaçao aangehouden Gregory F. bracht vorig jaar het toenmalige hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in dat land, Danielle Veira, in verlegenheid. In een boek van journalist Gerlof Leistra was over Gregory F. – op basis van bronnen binnen de Nederlandse politie – gesproken als een mogelijke ‘opvolger’ van Ridouan Taghi. Ook stond er in het boek dat F. zeer goede contacten zou onderhouden met Danielle Veira.

Boos

Veira wordt in Suriname gezien als een connectie van de voorgaande president van het land, Desi Bouterse. Bouterse is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en is in Suriname veroordeeld voor betrokkenheid bij de December-moorden.

Veira toonde zich boos over de beschuldigingen over haar contacten met Gregory F. en trad in contact met de uitgever van het boek van Leistra. Er volgden geen juridische stappen en het boek werd niet uit de handel genomen.

Overigens is Veira momenteel in Suriname verdachte in een onderzoek naar het illegaal verschaffen van wapenvergunningen door de DNV.

Broer

Ridell F., broer van Gregory F., is in Suriname verdachte in een geruchtmakende zaak waarin DNV van Veira een prominente rol speelt: de ontvoeringspoging van oud-militair en politicus Rodney Cairo in 2020. Een commando van vier gemaskerde en zwaarbewapende mannen viel op 16 april 2020, kort voor de presidentsverkiezingen binnen in de woning van Cairo, die daarbij lichtgewond raakte. Gewaarschuwde politieagenten wisten te voorkomen dat Cairo werd meegenomen. Dat commando was van de DNV. Eén van de DNV’ers had een Nederlands paspoort.