Surinaamse justitie geeft lijst van gestolen wapens vrij

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft de lijst vrijgegeven met wapens die gestolen zijn uit de wapenkamer van het huis van ex-president Desi Bouterse. In totaal zijn er 46 wapens gestolen, waaronder 25 kalasjnikovs, raketwerpers en een mitrailleur. De Surinaamse politie hield donderdagnacht vijf verdachten aan voor de wapendiefstal, waaronder een politieagent.

Op 23 juni werd aangifte gedaan bij de militaire politie van diefstal van wapens en munitie. Het gaat volgens Starnieuws om de volgende wapens:

– 3 Styer rifles

– 2 RPG’s

– 2 Multi-function Heavy machine guns

– 25 AK-47 geweren

– 1 Mitrailleur

– 5 Karabijnen

– 6 Taurus pistolen

– 1 Browning pistool

Bouterse had thuis nog meer wapens; die zijn door politie in beslag genomen. De zaak wordt onderzocht door een speciaal team bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie, de militaire politie en de politie. De informatie over de wapens is door Interpol Suriname gedeeld met de moederorganisatie.

Verhoord

Vrijdag is Bouterse thuis verhoord over de aangifte. Maandag wordt de ex-legerleider opnieuw verhoord over de zaak. Alle mogelijke getuigen, alsmede functionarissen belast met het wapenbeheer van het nationaal leger zullen zoals het procedureel gebruikelijk is, ook gehoord worden.

Vier verdachten opgepakt

Donderdagnacht werden vier verdachten aangehouden in verband de wapendiefstal. Drie verdachten werden aangehouden bij invallen op Kwatta en Paramaribo-Noord. Een politieagent werd vrijdagochtend op zijn woonadres opgepakt. De agent wordt ervan verdacht hand- en spandiensten te hebben verleend aan meerdere verdachten. Ook was hij volgens Starnieuws vermoedelijk betrokken bij de verkoop van de wapens.

Vrijdag is door het Surinaamse Openbaar Ministerie opnieuw 20 jaar celstraf geëist tegen Bouterse inzake het Decembermoorden-proces.