Surinaamse veiligheidschef als verdachte gehoord in ontvoeringszaak

De directeur van de Surinaamse Nationale Veiligheidsdienst, Danielle Veira, is woensdag door de Militaire Politie als verdachte verhoord in een ontvoeringszaak, zo melden Surinaamse media. Na het verhoor is ze heengezonden maar ze blijft wel verdachte in de zaak. Veira zou opdracht hebben gegeven een politicus te ontvoeren.

Gemaskerde mannen

Het onderzoek in de zaak, onder leiding van het Openbaar Ministerie, loopt nog verder.

De verdenking gaat om de poging tot ontvoering van oud-militair en politicus Rodney Cairo. In zijn huis werd in april een inval gedaan door vier in het zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen. Cairo werd door hen mishandeld. Toen de politie ter plaatse kwam trok die zich terug maar het slachtoffer werd niet meegenomen door de aanvallers. Wel nam het commando telefoons en documenten mee.

Bouterse

Cairo heeft nadien aangifte gedaan. Eén van de betrokken mannen heeft gezegd dat de opdracht voor de ontvoering afkomstig was van Veira. De korpschef van de Surinaamse politie, Roberto Prade, heeft bevestigd dat het inderdaad een operatie van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) was. Een van de mannen die meedeed aan de actie is een broer van Gregory F., dat is volgens de recherche een contact van meervoudig moordverdachte Ridouan Taghi.

Veira is een benoemd door de vorige president Desi Bouterse.

Veira raakte dit najaar in opspraak door een boek van de Nederlandse journalist Gerlof Leistra:

