Suriname overweegt juridische stappen om Netflix-serie (VIDEO)

Suriname bekijkt de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen tegen de producers van de Zuid-Koreaanse misdaadserie Narco-Saints, die sinds deze maand op Netflix te zien is. De serie handelt over een drugshandelaar. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken zegt dat de serie Suriname wegzet als ‘een narcostaat’.

Grenzen

Behalve mogelijke juridische stappen zal Suriname in ieder geval via de ambassadeur van Zuid-Korea zijn beklag doen. De minister erkent het recht op vrije meningsuiting maar stelt dat daar grenzen aan zijn. Er zijn al brieven naar de producenten van de serie de deur uit. ‘De hele wereld ziet deze dingen, dus dit is niet goed en daar gaan we wel strak aandacht aan besteden’, aldus minister Ramdin.

Zuid-Korea heeft burgers die in Suriname wonen gewaarschuwd voor mogelijk negatieve reacties als gevolg van de serie.

Bouterse

Ramdin zegt op de Surinaamse website voor overheidsvoorlichting dat ‘Suriname niet meer het imago heeft dat in de serie naar voren komt of niet meer aan dit soort praktijken meedoet’. Suriname nam in juni van dit jaar deel aan een conferentie over de aanpak van de georganiseerde misdaad.

Mogelijk verwijst de minister naar de voor cocaïnehandel veroordeelde voormalige president Desi Bouterse. Overigens is de huidige vice-president van het land, Ronnie Brunswijk, ook veroordeeld voor cocaïnehandel.

In de serie Narco Saints gaat een Zuid-Koreaanse ondernemer op een geheime missie om een drugshandelaar die vanuit onder meer Suriname opereert aan te pakken. De serie zou zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen. Overigens wordt Suriname in de serie met name genoemd maar zijn de opnames in de Dominicaanse Republiek gemaakt.