Taghi: ik ben mishandeld in Dubai (VIDEO)

Ridouan Taghi zegt na zijn arrestatie in Dubai zwaar te zijn mishandeld door agenten uit Dubai en Marokko. In een verklaring aan EenVandaag schrijft hij te zijn behandeld met elektroshocks en vast te zijn gehouden in een kamer met vrieskou.

Taghi:

In Dubai werd mij, terwijl ik plat op de grond lag, een pistool op het hoofd gezet. De agenten vertelden dat ze opdracht hadden gekregen om mij dood te schieten. Daarna ben ik helemaal in elkaar getrapt.

Een foto van Taghi die enkele maanden na zijn arrestatie werd vrijgegeven door de politie van Dubai is volgens Taghi bewerkt. Deze zou in Dubai zijn gemaakt maar verwondingen zijn erop niet te zien.

Taghi:

Ik vertel dit omdat het een nepfoto is. Alle wonden in mijn gezicht, zoals mijn gebroken neus, zijn weggephotoshopt.

De foto’s die nu door zijn advocaat Inez Weski aan EenVandaag zijn verstrekt zijn gemaakt door een arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op 19 december 2019, de dag dat Taghi aankwam in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van Vught.

Taghi:

Op het politiebureau hebben ze me 72 uur wakker gehouden en chemische middelen toegediend. Ik ben geslagen en geschopt, in mijn gezicht en op andere plekken. Ook had ik strakke tiewraps om mijn enkels en handen en een plastic blinddoek voor mijn ogen. Ook Marokkaanse agenten werkten hieraan mee.

In zijn forensisch medisch onderzoek constateerde de NFI-arts in de EBI ‘paarsrode verkleuringen’ rond Taghi’s ogen. Op zijn voorhoofd stond de afdruk van een laars. Zijn neus was gebroken en Taghi had ‘huidbeschadigingen aan romp en schouder’, die pasten bij stroomstoten van een taser. Op diverse plekken op Taghi’s lichaam zag de arts bloeduitstortingen en zijn enkels waren opgezwollen, blijkt uit het NFI-rapport.

Taghi werd door Dubai en door Nederlandse agenten naar Nederland gebracht. Hij staat in het Marengo-proces terecht voor opdracht geven voor een serie onderwereldmoorden.

