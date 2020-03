AIVD betrokken bij arrestatie en uitzetting Taghi (UPDATE3)

Connect on Linked in

De gang van zaken rond de uitzetting van Ridouan Taghi uit Dubai wordt langzaam duidelijk. Het blijkt dat inlichtingendienst AIVD betrokken is geweest. Taghi zegt dat hij na zijn arrestatie is mishandeld in Dubai. Zijn advocaat zegt dat zijn gezicht onherkenbaar was toen hij in Nederland aankwam, na een mishandeling. Zij zegt ook dat de verslaglegging over de uitlevering die het Openbaar Ministerie heeft overlegd niet kan kloppen.

Door Wim van de Pol

In de rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp is er vrijdag een pro forma-zitting in de zaak van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces over een serie onderwereldmoorden. Taghi is niet aanwezig.

Deze week heeft het Openbaar Ministerie een aantal stukken overlegd waarin verslag worden gedaan door een aantal rechercheurs over de gang van zaken voor, tijdens, en na de arrestatie van Taghi in Dubai op 16 december 2019. Hij is op woensdag 18 december naar Nederland gevlogen in een in Duitsland gecharterd privé-vliegtuig. Het Openbaar Ministerie stelt dat de korpschef van de landelijke eenheid op maandagochtend 16 december om 07.29 door een collega uit Dubai werd geïnformeerd over de aanhouding. Justitie zou toen begonnen zijn met het voorbereiden van een uitleveringsverzoek. Dinsdag aan het einde van de middag liet Dubai aan Nederland weten dat Taghi de volgende dat zou worden uitgezet.

Verrast?

Dat kan niet waar zijn betoogt advocaat Inez Weski vrijdag voor de rechtbank. ‘De stukken van het Openbaar Ministerie moeten kennelijk de waarheid verhullen’, aldus Weski. Volgens haar zijn de stukken hier en daar zonneklaar met elkaar in strijd. En ook met verklaringen van mensen van justitie en politie in de media.

Volgens haar wenst het Openbaar Ministerie de indruk te wekken verrast te zijn door Dubai. Weski: ‘alsof er geen langlopende contacten zijn geweest en geen langdurige uitwisseling van informatie, en geen afspraken zijn gemaakt.’ Volgens Weski maakten Dubai, Nederland en Marokko onderling afspraken en voerde Nederland de regie. De betrokkenheid van Marokko was al eerder onthuld. Volgens justitie en Weski was ook de AIVD betrokken bij de aanhouding. De AIVD heeft ook zes computers en telefoons die zijn gevonden in het huis van Taghi in Dubai in handen gehad.

Marokkaanse agenten en politie uit Dubai hebben Taghi om 03.45 gearresteerd, aldus Weski. Er zijn geen stukken over de grond van de aanhouding aan hem verstrekt. Dat geeft volgens Weski steun aan de indruk dat er door Dubai ‘zomaar iemand is aangehouden met een vals paspoort.’

Weski stelt dat Dubai is aangezet Taghi om veiligheidsredenen uit te zetten. Dubai is voorgespiegeld dat hij regelmatig in Iran zou verblijven en dus een gevaar voor de veiligheid van Dubai zou vormen. De verhoudingen tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Iran zijn zeer slecht. Deze ‘Iran Leugen’ is volgens haar ook verspreid door De Telegraaf, waarbij die krant zich beriep op anonieme bronnen binnen politie en justitie. Inmiddels is vast komen te staan dat Taghi sinds 25 december 2016 als een kluizenaar in Dubai heeft gewoond en nooit in Iran is geweest.

Vliegveld

Uit het verslag van de politie blijft dat Taghi is overgedragen op het platform van het internationale vliegveld van Dubai. Taghi zegt dat hij op een klein vliegveld dichtbij de Palm waar hij werd aangehouden is overgedragen. Daar waren volgens hem ook Marokkaanse personen bij. Hij had verwondingen aan zijn gezicht. Hij kreeg een kap op en moest hij zijn kleren uittrekken. Hij vroeg om medische verzorging maar die kreeg hij niet, zegt hij, ondanks dat er een Nederlandse trauma-arts in het vliegtuig aanwezig was.

Taghi had dichtgeslagen blauwe ogen, letsel aan zijn neus, een afdruk van een laars over zijn gezicht, en een mogelijk gebroken neus, zegt Weski in Nederland te hebben gezien.

Taghi zegt dat er een foto is gemaakt van de staat van zijn gezicht door Nederlandse ambtenaren, nadat Taghi hen zou hebben gezegd dat zij aan zouden moeten tonen dat zij hem niet hadden mishandeld, maar dat dit door ambtenaren uit Dubai zou zijn gedaan.

De zitting is geschorst. En is om 11.45 weer verder gegaan.

Zie ook:

Justitie: kroongetuige hoeft niet over al zijn misdrijven te vertellen (UPDATE6)