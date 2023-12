‘Taghi was niet gewond bij uitzetting uit Dubai’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Ridouan Taghi was niet gewond toen hij in december 2019 door de autoriteiten in Dubai op een vliegtuig naar Nederland werd gezet. Het ANP meldt dat het ministerie van Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten dit aan Nederland heeft laten weten.

Vragen

De antwoorden van de VAE komen doordat de voormalige advocaat van Taghi, Inez Weski, hierover enige jaren geleden aan de rechtbank in het Marengo-proces vragen had gesteld. Tegen Taghi is in dat proces een levenslange celstraf geëist omdat hij opdracht voor een reeks onderwereldmoorden zou hebben gegeven.

Gebroken neus

Nadat Taghi in 2019 in de penitentiaire inrichting in Vught arriveerde werden foto’s gemaakt. Hij kwam aan na met een vlucht vanuit Dubai naar Eindhoven, met Nederlandse bewakers in een Duits privévliegtuig. Op een klein vliegveld in de buurt van de Palm was hij overgedragen.

In Vught werd vastgesteld dat hij verwondingen had aan het gezicht. Later bleek dat zijn neus gebroken was. Over deze en andere verwondingen is geen twijfel, een arts heeft hierover in opdracht van Justitie gerapporteerd.

Nieuwsuur

Televisieprogramma Nieuwsuur sprak kort na de aanhouding van Taghi met de plaatselijke politiechef in Dubai, en kreeg daarbij ook de beschikking over een foto (rechts). Op die foto, die in detentie in Dubai zou zijn gemaakt, was Taghi’s gezicht nog ongeschonden.

Advocaat Weski suggereerde in maart 2020 dat de verwondingen in Dubai waren toegebracht. Volgens haar kreeg hij voor de vlucht een kap over zijn hoofd. Hij had pijn, maar volgens Weski weigerden zijn Nederlandse begeleiders, ondanks de aanwezigheid van een arts in het vliegtuig, om hem te verzorgen.

Taghi zei in 2020 dat er een foto was gemaakt van de staat van zijn gezicht door Nederlandse ambtenaren, dit om aan te tonen zij hem niet hadden mishandeld, maar dat dit door ambtenaren in Dubai zou zijn gedaan.

Deze foto zou zijn gemaakt met een mobiele telefoon.

Mei 2021

De beantwoording van de vragen door het ministerie van Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten heeft lang op zich laten wachten, Weski had de vragen in mei 2021 al gesteld.

De VAE stelt nu: ‘Bij de uitlevering van de verzochte persoon had hij geen enkele wond’. De VAE zegt overigens geen foto’s van Taghi te hebben gemaakt, wat weer in tegenspraak lijkt te zijn met het feit dat Nieuwsuur een foto van Taghi’s ongeschonden gezicht ter beschikking kreeg.

Opheldering

Advocaat Michael Ruperti zegt nu desgevraagd aan het ANP dat is bevestigd ‘dat het letsel door en onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat is toegebracht.’ Taghi’s advocaten zullen opheldering over de kwestie vragen.

Op 21 december is er een nieuwe zitting in het liquidatieproces Marengo. De uitspraak staat gepland op 27 februari volgend jaar.