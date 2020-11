“Tattoo-killer” moet nog straf uitzitten

Connect on Linked in

De in de “Tattoo-zaak” veroordeelde Brian P. moet nog dertig dagen celstraf uitzitten, zo meldt het Algemeen Dagblad. P. (33) heeft volgens de rechtbank de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling geschonden omdat hij in amfetamine heeft gehandeld.

De voorwaarden waren hem opgelegd in verband met een celstraf voor een mislukte liquidatie in Amsterdam in augustus van 2009. P. kreeg twaalf jaar en negen maanden cel. Hij werd in vrijheid gesteld nadat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten met de voorwaarde dat hij in de resterende tijd geen strafbare feiten zou plegen.

Bij een preventieve fouilleeractie in Rotterdam werd dit jaar in zijn auto, en daarna bij hem thuis, veertig gram amfetamine gevonden. Voor het bezit van de amfetamine is hem een taakstraf van 72 uur opgelegd. Hij hoeft die niet te doen omdat hij al lang gemoeg in voorlopige hechtenis zat.

Brian P. is met medeverdachten vrijgesproken van de moord op Onno Kuut, na een eis van levenslang. Het Openbaar Ministerie is in die zaak in hoger beroep.