Teamchef agent A-4265: slechte werksfeer bij dienst infiltraties

Een tweede teamchef van de overleden undercoveragent A-4265 die maandag is verhoord weet evenmin iets te vertellen over de infiltratie op de van cocaïnehandel verdachte Joop M. (46) en zijn gezin. A-4265 (“Peter”) pleegde zelfmoord op 14 april 2021 nadat de infiltratie op M. fout was gelopen. Hij kreeg onder meer een intieme relatie met de vrouw van zijn doelwit. Volgens een onderzoekscommissie was er rechtstreeks verband tussen zijn werk en de zelfdoding.

(beeld Hessel de Ree DPG Media)

Vrijwel niets

Agent Peter in december 2019 is begonnen te werken op M.. In maart 2020 werd het huis naast het doelwit, in Zevenbergschen Hoek, door de politie hiervoor aangekocht. Vrijdag hoorde de rechter-commissaris een teamleider die alleen van januari 2021 tot aan de dood van de agent had gewerkt. Hij wist vrijwel niets over de operatie te vertellen.

De maandag gehoorde agent bleek slechts tot 7 januari 2020 te hebben gewerkt en daarna met onmin te zijn vertrokken bij de dienst Werken onder Dekmantel. Het infiltratietraject liep toen nog in de voorbereidende fase, het huis naast dat van doelwit Joop M. was nog niet eens door de politie aangeschaft.

Tweede keer

De infiltratie leverde geen bewijs tegen M. op. Ondanks dat de agent “Peter” tevens zowel uit de vrouw als het zoontje van M. informatie probeerde los te krijgen. Om de advocaten van M., Esther Blok en Michel van Stratum, de gelegenheid te geven te toetsen of de inzet van A-4265 wel volgens de regels is verlopen besloot de rechtbank in februari dat de teamleider van de agent zou moeten worden gehoord bij de rechter-commissaris.

Maar nu hebben Openbaar Ministerie en politie dus voor de tweede keer een teamleider als getuige naar de rechtbank gestuurd die het overgrote deel van de infiltratie niet heeft meegemaakt. Er moet dus ook een teamleider (of teamleiders) zijn geweest die van 7 januari 2020 tot en met januari 2021 met agent A-4265 heeft gewerkt.

Twee andere teamleiders

Inmiddels blijken er nog twee andere teamleiders betrokken te zijn geweest bij de operatie. Zij zouden dus het leeuwendeel van de infiltratie tussen januari 2020 en 2021 hebben begeleid. Ze worden donderdag gehoord bij de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd niet uit te kunnen sluiten dat er zelfs nóg meer teamleiders dan deze twee betrokken waren.

De advocaten hebben nog een reeks andere getuigen op hun wensenlijst staan, onder meer directe begeleiders van de politie-infiltrant, betrokken officieren van justitie en het voormalig sectorhoofd van de afdeling afgeschermde operaties DLOS van de landelijke eenheid van de politie, die ook directe bemoeienis had met de A-4265.

De rechtbank had deze week aan de inhoudelijke behandeling van de zaak over grootschalige cocaïnehandel willen beginnen. Het is de vraag of die getuigen nog zullen worden gehoord door de rechtbank.

Herkennen

De tragische dood van agent A-4265 (“Peter”) staat niet op zichzelf. Uit het rapport van de Commissie Brouwer bleek dat er nogal wat schortte aan de (psychische) begeleiding van Peter en aan de organisatie van dienst van de Landelijke Eenheid waarbinnen het team Werken onder Dekmantel functioneert.

De ex-teamleider die maandag werd gehoord zei zich te herkennen in de conclusies van de Commissie Brouwer en de mediaberichtgeving over de slechte werksfeer, bij de dienst. Hij sprak over een onveilig werkomgeving, belangenverstrengeling, en vriendjespolitiek