‘Telegraaf schikte met familie De Vries na onthulling over Royce’

De Telegraaf heeft een schikking getroffen met de familie van Peter R. de Vries nadat verslaggever John van den Heuvel op 26 mei 2021 in een video-interview op de site van de krant onthulde dat zoon Royce de Vries drie familieleden van kroongetuige (in het liquidatieproces Marengo) Nabil B. bijstond in een civiele procedure. Dat schrijft de NRC.

Gevaarzettend

Onder meer Peter R. en anderen ontstaken in woede na deze onthulling op de Telegraaf-site omdat die volgens hen gevaarzettend was. De informatie over de identiteit van de advocaat die de familie van de kroongetuige bijstond moest geheim blijven. In 2018 werd de broer van Nabil B. om het leven gebracht en in 2019 zijn advocaat, Derk Wiersum.

De passage (waarover Crimesite eerder publiceerde) werd daarna uit de video geknipt. De NRC schrijft dat de schikking werd getroffen rond de datum van het overlijden van Peter R. de Vries, halverwege juli. Het zou gaan om een bedrag hoger dan 100.000 euro. Overigens stelt De Telegraaf dat er niets onrechtmatigs is gebeurd. Het betaalde geldbedrag zou bedoeld zijn als bijdrage aan de beveiligingskosten van Royce de Vries.

Aangifte

Nadat Peter R. de Vries op 6 juli 2021 werd neergeschoten legde Royce de Vries de verdediging van de familie B. neer.

In het najaar van 2021 deed Royce de Vries aangifte tegen medewerker(s) van het Openbaar Ministerie wegens het lekken van informatie naar John van den Heuvel. Deze had zich in het gewraakte gesprek op de Telegraaf-site gebaseerd op bronnen bij justitie. Dat Royce de Vries familie van de kroongetuige bijstond was alleen in kleine kring bij politie en justitie bekend.

Aan de NRC heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat de aangifte in behandeling is. Wanneer hier een beslissing over valt is onbekend. De Telegraaf en Van den Heuvel geven geen commentaar.