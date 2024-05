Tien jaar geëist voor brandbom gooien in woning (VIDEO)

Connect on Linked in

Tien jaar cel is er vrijdag geëist tegen een man (21) die ervan wordt verdacht driemaal bij woningen in Amsterdam-Zuidoost een molotovcocktail naar binnen te hebben gegooid. De strafeis is hoog omdat het Openbaar Ministerie vindt dat zowel brandstichting en als poging moord is bewezen.

Heterdaad

Op 20 september 2023 is de man op heterdaad aangehouden toen hij net een brandende molotovcocktail bij een woning aan de ’s Gravendijkdreef naar binnen heeft gegooid, aldus de politie. De woning werd onbewoonbaar verklaard, de bewoners waren alles kwijt.

De dader werd overmeesterd door het doelwit, die in de woning was. De achtergrond zou een conflict in de drillrap-scene zijn, tussen een bende uit de Kikkenstein-buurt en FOG (Fully op Gevaar). In dat conflict is eerder Jay-Ronne Grootfaam doodgestoken.

Charlotte Brontëstraat

Twee dagen eerder, op 18 september, was er bij dezelfde woning ook een molotovcocktail naar binnen gegooid. De brand kon toen worden geblust, maar er was wel flink wat schade.

Op 14 september was er bij een woning in de Charlotte Brontëstraat een brandende molotovcocktail naar binnen gegooid.

Bekentenis

Na de aanhouding van de verdachte heeft de politie onder meer de telefoon van verdachte onderzocht. Toen bleek dat zijn telefoon op alle drie plaatsen delict uitpeilde ten tijde van het delict. Zijn dna werd aangetroffen op de tas waar de molotovcocktail in had gezeten die bij de woning aan de Charlotte Brontëstraat naar binnen was gegooid. Toen de verdachte met dit bewijs werd geconfronteerd bekende hij de drie feiten.

Alleen

De verdachte heeft de branden alleen gesticht, maar de instructies hoe hij dit moest doen, waar hij het moest doen, en de materialen om het te doen kreeg hij van zijn mededaders.

Het initiatief om juist bij deze adressen brand te stichten kwam van een de medeverdachten. De verdachte zou ongeveer 6.000 euro krijgen voor het uitvoeren van de opdracht, die hij van een kennis zou hebben aangenomen. Het geld heeft hij overigens nooit ontvangen.

Baksteen

De officier van justitie vindt dat de 21-jarige ‘welbewust en gepland’ de branden heeft gesticht. Hij heeft met mededaders de molotovcocktail opgehaald bij de plek waar die verborgen lagen. De officier: