‘Tieners die aanslagen op woningen pleegden kregen zelden betaald’

De zeer jonge daders die zijn ingehuurd om in de regio Alkmaar aanslagen met (vuurwerk)bommen op woningen te plegen kregen bijna nooit betaald. Dat vertelt de teamleider van de recherche Noord-Holland, die het onderzoek leidt naar de golf van aanslagen, aan De Telegraaf.

Twintig explosies

In het onderzoek figureren in ieder geval twintig explosies die plaatsvonden vanaf het einde van 2023. Er zijn 15 verdachten in de leeftijd van 14 tot 20 jaar in beeld. Ze komen onder meer uit Utrecht en Amsterdam.

Volgens de recherche speelde er tussen twee criminele groepen in Noord-Holland een conflict.

Het amateurisme van de jonge uitvoerders van de aanslagen heeft in zes gevallen geleid tot ontploffingen bij verkeerde woningen waardoor mensen die niets met criminaliteit te maken hebben slachtoffer zijn geworden.

Camera’s

De politie maakt uit onderschepte onderlinge communicatie van verdachten op dat aanslagplegers onvoldoende voorbereid op pad gaan en soms niet goed weten welk pand het doelwit is.

Ook blijkt dat de aanwezigheid van camera’s de jongeren niet interesseert.

350 euro

Aan de bommenleggers werd een bedrag van 1500 tot 2000 euro in het vooruitzicht gesteld. In slechts één geval in het onderzoek is er 350 euro betaald.

Het team denkt dat drie van de opgepakte verdachten hebben gefungeerd als tussenpersoon. Dat soort “brokers” zegt de politie ook te kunnen linken aan explosies in andere delen van het land.

Dit jaar werden er in heel Nederland al ruim 300 aanslagen gepleegd.

Het onderzoek in Alkmaar loopt nog en volgens de politie zijn er nog meer aanhoudingen te verwachten. Zo zoekt de politie nog naar iemand die in appjes ‘Willem K.’ wordt genoemd.

