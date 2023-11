Tilburgers vast, verdacht van explosies in Groningen

Connect on Linked in

Een 17-jarige Tilburgse jongen die al eerder was aangehouden voor verdenking van betrokkenheid van een explosie in Winschoten, wordt nu ook verdacht van een explosie in de stad Groningen. De politie hield ook drie vrouwen aan in verband hiermee.

Verdacht

De rechtbank in Noord-Nederland heeft besloten dat twee Tilburgers van 17 en 20 jaar oud 30 dagen langer in hechtenis moeten blijven. Ze worden allebei verdacht van de betrokkenheid bij een explosie in Winschoten, op 16 september 2023, bij een kapperszaak in de Langestraat.

Daarnaast wordt de 17-jarige jongen nu ook verdacht van betrokkenheid bij een explosie in de Herestraat in de Stad-Groningen op 12 september van dit jaar.

Op die dag vond er rond 23:40 uur een flinke explosie plaats bij een bedrijfspand in de Herestraat in Groningen. Niemand raakte gewond, maar omwonenden moesten uit voorzorg hun woning verlaten. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de explosie.

Aangehouden

Donderdag maakte de politie bekend dat het de afgelopen week ook drie vrouwen uit Tilburg heeft aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het veroorzaken van de explosie in de Herestraat in Groningen. Het betreft twee vrouwen van 18 jaar en een vrouw van 19 jaar. Het onderzoek leidde op 31 oktober tot de aanhouding van de 18-jarige vrouw uit Tilburg. Op woensdag 1 november zijn twee vrouwen van 19 en 18 jaar uit Tilburg aangehouden.

De verdachten zitten in beperkingen. Het onderzoek naar de explosies gaat door. Er wordt niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen.

In september waren er al meerdere aanslagen in Groningse steden, waarop de politie een grootschaliger onderzoek is gestart.