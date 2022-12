Tipgever liquidatie verbrak verbinding te snel (VIDEO)

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de liquidatie van de 30-jarige Jaison Sanches, op 29 oktober op het Tiendplein in het Rotterdamse centrum, heeft zich een anonieme tipgever gemeld die een naam van een mogelijke schutter noemde. De beller was moeilijk te verstaan en verbrak de verbinding voordat de telefonist kon vragen om de naam te herhalen. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip over de schutter.

Jonge mannen

Sanches stond bij een terrasje te praten met een groepje de jonge mannen toen er werd geschoten. De politie zegt dat het merendeel van hen inmiddels met de politie heeft gesproken.

Van de schutter zijn eerder al camerabeelden getoond. Hij wandelde over de Henegouwerlaan richting Tiendplein met de capuchon van zijn jas over het hoofd getrokken en een mondkapje op.

Vergissing?

De politie zegt dat het op basis van de beelden erop lijkt dat het een doelbewuste liquidatie betrof. Maar over de vraag of Sanches daadwerkelijk het doelwit was twijfelt de politie, het zou ook een vergissing kunnen zijn geweest. Het onderzoek daarover loopt nog door.