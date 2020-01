Toch veroordeling voor moord in Rosmalen

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag de 27-Joey D. uit Rosmalen veroordeeld tot een celstraf van 15,5 jaar voor de moord op zijn oom Martien Heesbeen in 2014. De rechtbank sprak hem eerder vrij wegens gebrek aan bewijs. Volgens het hof is bewezen dat hij zijn oom met voorbedachten rade heeft doodgeschoten toen deze zijn hond uitliet.

Hond

In de vroege avond van 2 december 2014 liet het latere slachtoffer zoals altijd zijn hond uit. De verdachte reed op een scooter naar de plek waar het slachtoffer, zijn oom, liep. Hij wachtte tot 2 hardlopers zijn oom waren gepasseerd en loste toen van dichtbij enkele schoten op hem af, als gevolg waarvan de man is overleden. In de buurt van de plaats delict is een vuurwapen aangetroffen en in de buurt van de woning van de verdachte is later een scooter teruggevonden.

Getuigenverklaringen

Een echtpaar was aan het hardlopen in de buurt van de plek waar de man is neergeschoten. Zij verklaarden dat een scooter eerst achter hen bleef rijden. Kort nadat zij het latere slachtoffer waren gepasseerd, hoorden zij enkele knallen achter zich, waarna de scooter hen op hoge snelheid voorbijreed. Een andere getuige, die zich met enkele anderen op een hangplek in de buurt bevond, zag een scooter voorbijrijden kort na de knallen van wat later het vuurwapen bleek te zijn. Deze scooter reed vervolgens in de richting van de woning van de verdachte.

Dna en schotresten

Op het dashboard, handvat en het bevestigingsschroefje van de kentekenplaat van de scooter zijn onder meer DNA-sporen aangetroffen waarvan de kans zeer groot is dat zij van de verdachte zijn. Op de scooter zijn schotresten gevonden die matchen met het vuurwapen dat is gebruikt voor de moord. Er is geen relatie te leggen tussen het schietincident en de bemonsterde deeltjes op een jas van de verdachte. Maar omdat volgens het hof niet zeker is of hij de betreffende jas droeg tijdens de moord, pleit dit hem dus niet vrij.

Geen alibi

De verdachte heeft geen sluitend alibi voor het tijdstip van de moord. Naar eigen zeggen is hij die avond nadat hij bij zijn moeder had gegeten rond 18.30/19.00 uur naar huis gegaan en vervolgens met een vriend naar Tiel gegaan. Uit onderzoek naar de verkeersgegevens in zijn telefoon blijkt dat de verdachte vlak na het schietincident (om 19.01.10 uur) niet bij de woning van zijn moeder was, maar in de buurt van zijn eigen woning. Gelet op het tijdstip van het schietincident (kort voor 18.49.57 uur), het tijdstip waarop de verdachte in de buurt van zijn eigen woning was (19.01.10 uur) en het tijdstip waarvan de verdachte heeft verklaard bij zijn moeder te zijn vertrokken, heeft de verdachte dus geen sluitend alibi dat hij niet op de plaats delict aanwezig kan zijn geweest.

Voorbedachte raad

Volgens het hof heeft de verdachte zijn oom opzettelijk en met voorbedachte raad van het leven beroofd. Hij heeft voldoende tijd gehad om zich te beraden en hij heeft niet in een opwelling gehandeld. Hij is, terwijl hij een schietklaar vuurwapen bij zich droeg, op een scooter naar de plek gereden waar zijn oom altijd zijn hond uitlaat, is enige tijd achter 2 hardlopers blijven rijden, en heeft daarna zijn oom doodgeschoten. Hij heeft aldus de gelegenheid gehad om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en daarom gaat het hier om moord.

Rechtbank

De rechtbank Oost-Brabant sprak de verdachte eerder vrij wegens gebrek aan bewijs. Het hof heeft aanvullend dna- en schotrestenonderzoek laten doen en ziet in de beschikbare dna-sporen en in de getuigenverklaringen voldoende bewijs voor een ander oordeel dan de rechtbank. De verdachte heeft op kille en meedogenloze wijze zijn oom en diens hond doodgeschoten. Met zijn gewelddadige en nietsontziende daad heeft hij welbewust een mensenleven beëindigd en daarmee onherstelbaar leed en onomkeerbaar verlies toegebracht aan de familie en naaste omgeving van het slachtoffer. Het hof spreekt van een kille en brute liquidatie.

De verdachte ontkent de moord te hebben gepleegd en beroept zich voor het overige op zijn zwijgrecht.

Omdat de rechtszaak in hoger beroep erg lang heeft geduurd, is de zogenaamde redelijke termijn overschreden. Daarom legt het hof de verdachte een lagere gevangenisstraf op van 15,5 jaar.