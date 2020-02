Toch weer een plofkraak (UPDATE2)

Connect on Linked in

In Hillegom is in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak gepleegd. Doelwit was een geldautomaat aan de Hoofdstraat. De kraak vond rond 03.15 plaats. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.

Ontruimd

Er is een explosie geweest, daarom deed de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) onderzoek. Bij de tegenovergelegen winkel van Pearle Opticiens, tegenover de geldautomaat, sneuvelden door de explosie alle ramen. Getuigen zeiden tegen de politie dat er twee of drie mannen na de kraak wegrenden. Mogelijk zijn ze vervolgens op een motorscooter vertrokken in de richting van de Meerstraat. De mannen waren in het zwart gekleed en hadden hun gezichten bedekt.

Minimaal vier bedrijfspanden hebben forse schade opgelopen. Het glaswerk lag verspreid in de omgeving. Er raakte niemand gewond. Wel werden vier woningen ontruimd omdat ze schade hadden opgelopen.

Buiten

Deze week werd bekend dat het aantal plofkraken in Nederland in 2019 was gestegen. Sinds begin van dit jaar leek dat te veranderen doordat geldautomaten vanaf december vanaf 23.00 buiten werking en leeg zijn. Dit jaren waren er tot nu toe slechts enkele plofkraken. Daarbij probeerden daders zich toegang te verschaffen tot geldautomaten binnen winkelpanden. De geldautomaat van de ABN AMRO in Hillegom was buiten aan de straat.